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Как стареют собаки: признаки и рекомендации для владельцев

2:00
Зоосфера

С возрастом меняется не только внешний вид, но и поведение собак. Как и люди, они сталкиваются с возрастными изменениями, которые влияют на их активность, зрение и общение. Важно понимать эти изменения и быть готовыми адаптировать уход за питомцем.

Хаски
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Хаски

Зрение

Одной из частых проблем у стареющих собак становится ухудшение зрения, а иногда и полная его потеря. Это можно заметить по поведению во время игр: собака перестаёт видеть игрушки или случайно ударяется о мебель.

Причинами таких изменений могут быть катаракта, глаукома или другие заболевания. В любом случае при первых признаках ухудшения зрения необходимо обратиться к ветеринару.

Вокализация

С возрастом собаки могут становиться более "разговорчивыми". Они могут чаще лаять или выть, и это не всегда связано с внешними раздражителями.

Такое поведение может быть попыткой привлечь внимание, сигнализировать о боли, дискомфорте или выражать тревогу. Обратите внимание на контекст и частоту вокализации, чтобы понять, что беспокоит вашего питомца.

Активность

С возрастом у собак снижается уровень энергии, и они требуют больше времени для восстановления сил. Питомцу может понадобиться больше сна и отдыха, а излишняя активность или стресс могут негативно сказаться на его самочувствии.

Владельцам важно уважать потребности собаки: не тревожить её без необходимости, создать тихую и уютную зону для сна, а прогулки адаптировать под её физические возможности.

Итог

Стареющие собаки требуют больше внимания и заботы. Будьте готовы к изменениям в их поведении, посещайте ветеринара при первых признаках проблем и создайте комфортные условия для вашего питомца. Ваша поддержка и любовь помогут собаке чувствовать себя счастливой в любом возрасте.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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