Почему вычёсывание шерсти важно для здоровья собаки

2:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Что такое экспресс-линька, кому и когда она нужна

Для владельцев собак, особенно тех, чьи питомцы склонны к сильной линьке, проблема выпадающей шерсти часто становится настоящим вызовом. Особенно это касается собак с длинной или густой шерстью, таких как акита, аляскинский маламут, вельш-корги, чау-чау и овчарки. Регулярный груминг и "экспресс-линька" помогают справиться с этим, удаляя лишнюю шерсть и поддерживая чистоту в доме.

Фото: flickr.com by Армейская медицина, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Ветклиника

Что входит в процедуру "экспресс-линьки"

Процесс "экспресс-линьки" в зоосалонах включает несколько основных шагов:

Вычёсывание шерсти с помощью специальных расчёсок, которые позволяют добраться до подшёрстка. Мойка собаки с использованием масок и шампуней, которые ускоряют процесс линьки. Сушка питомца с помощью фена или компрессора для удаления лишних волосков.

Эти процедуры помогают эффективно справляться с обильной линькой, улучшая внешний вид и здоровье шерсти вашего питомца. Если ваш питомец склонен к сильной линьке, специалисты рекомендуют проводить вычёсывание на регулярной основе — например, каждую неделю.

Как провести "экспресс-линьку" дома

Если нет возможности посещать салоны, вы можете провести процедуру в домашних условиях, используя следующие инструменты и средства:

Щётки и гребни для вычёсывания шерсти (для собак с подшёрстком многие специалисты рекомендуют FURminator).

для вычёсывания шерсти (для собак с подшёрстком многие специалисты рекомендуют FURminator). Средства для мытья - шампунь для линьки, кондиционер для распутывания колтунов, маски для восстановления шерсти и спреи для удобного расчёсывания.

- шампунь для линьки, кондиционер для распутывания колтунов, маски для восстановления шерсти и спреи для удобного расчёсывания. Фен или компрессор для сушки шерсти.

Важно помнить, что вычёсывать шерсть нужно только в сухом состоянии. Мокрая шерсть может привести к образованию колтунов, которые сложно удалить и которые могут причинять дискомфорт питомцу.

Как подготовить животное к процедуре

Идеально приучать собаку к грумингу и вычёсыванию с раннего возраста, однако если собака уже взрослая, подготовка тоже возможна. Познакомьте питомца с инструментами, дайте понюхать и потрогать их, а затем постепенно переходите к процессу. Во время процедуры используйте лакомства и поглаживания, чтобы мотивировать питомца и сделать процесс более приятным для него.

Соблюдая эти рекомендации и проявив терпение, вы сможете эффективно проводить "экспресс-линьку" и поддерживать шерсть своего питомца в отличном состоянии.

Уточнения

Груминг собак - комплекс процедур по уходу за шерстью, кожей, когтями, ушами и глазами собак.

