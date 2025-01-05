Идеальные питомцы для аллергиков: эти собаки не линяют

2:32 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вас отталкивает обилие шерсти в доме, но мечта о собственном питомце не оставляет, стоит обратить внимание на породы, которые практически не линяют. Такие собаки станут отличными друзьями для аллергиков или тех, кто ценит чистоту в доме.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

Цвергшнауцер

Миниатюрная версия шнауцеров с пушистой мордочкой и висячими ушами — это цвергшнауцер. Эта порода отличается смелостью и стабильной психикой.

Почему он идеален? Цвергшнауцеры не линяют, а их шерсть требует лишь регулярного вычесывания и тримминга раз в три месяца. Отличный выбор для семей с детьми.

Йоркширский терьер

Йорки удивляют своей длинной шерстью, которая не линяет и практически не имеет запаха. Эти активные и любопытные собаки требуют ухода: шерсть нужно расчесывать, а челку — подстригать или собирать в прическу.

Йоркширские терьеры подойдут тем, кто готов уделять время воспитанию, ведь они отличаются независимым и упрямым характером.

Американский голый терьер

Эти декоративные собаки выглядят необычно: у них либо совсем нет шерсти, либо она очень короткая. Кожа терьеров розовая с пятнами разных оттенков — от серого до золотистого.

Порода известна своим интеллектом, эмоциональностью и энергичностью. Это активные и веселые питомцы, которые идеально подойдут для тех, кто ищет гипоаллергенного друга.

Ши-тцу

Их длинная шелковистая шерсть больше напоминает человеческие волосы. Несмотря на внушительный вид, эти маленькие собаки почти не оставляют шерсти, а пух в подшерстке не вызывает аллергии.

Ши-тцу требуют ежедневного расчесывания и периодической стрижки, но взамен вы получите верного друга, который не доставит хлопот с уборкой.

Китайская хохлатая собака

Эти небольшие собаки делятся на два типа: голые и пуховые. Обе разновидности гипоаллергенны. Их шерсть напоминает человеческие волосы, а правильный уход предотвратит появление перхоти и запаха.

Итог

Каждая из этих пород уникальна. Правильный уход за шерстью или кожей питомца сделает жизнь с ним комфортной, даже если вы страдаете аллергией. Выбирайте собаку, которая подойдёт вашему ритму жизни и стилю общения!

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

