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Исследование ставит под сомнение ревность и чувство справедливости у животных

1:35
Зоосфера

Животным свойственны ревность и чувство справедливости

Исследование, проведённое Калифорнийским университетом в Беркли, ставит под сомнение прежние представления о чувстве справедливости и ревности у животных. Новый анализ 23 научных работ, охватывающих почти два десятка видов, показал, что восприятие неравенства у животных значительно слабее, чем у людей.

Мартышки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мартышки

Что показывают результаты исследования

По словам аспиранта Одеда Ритова, руководителя исследования, человеческое чувство справедливости, основанное на стремлении избежать неравенства, является уникальной характеристикой нашего вида. В отличие от людей, у животных восприятие социального неравенства гораздо менее выражено.

Ревность у приматов

Некоторые приматы, например, капуцины, могут проявлять поведение, похожее на ревность, когда наблюдают за неравным распределением ресурсов. Однако Ритов считает, что это явление скорее является слабым эффектом, проявляющимся только в ограниченных условиях. Это подчёркивает, что проявления ревности у животных могут быть значительно менее развитыми, чем у человека.

Чувство справедливости у людей и животных

Исследование ставит под сомнение прежние работы, которые пытались провести параллели между поведением людей и животных. Учёные подчёркивают, что человеческая способность воспринимать справедливость стала ключевым фактором в развитии сложных социальных структур, и этот процесс требует более тщательного изучения.

Уточнения

Справедли́вость - понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния.

Автор Дмитрий Тезнев
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