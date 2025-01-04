Исследование ставит под сомнение ревность и чувство справедливости у животных

1:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Животным свойственны ревность и чувство справедливости

Исследование, проведённое Калифорнийским университетом в Беркли, ставит под сомнение прежние представления о чувстве справедливости и ревности у животных. Новый анализ 23 научных работ, охватывающих почти два десятка видов, показал, что восприятие неравенства у животных значительно слабее, чем у людей.

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Что показывают результаты исследования

По словам аспиранта Одеда Ритова, руководителя исследования, человеческое чувство справедливости, основанное на стремлении избежать неравенства, является уникальной характеристикой нашего вида. В отличие от людей, у животных восприятие социального неравенства гораздо менее выражено.

Ревность у приматов

Некоторые приматы, например, капуцины, могут проявлять поведение, похожее на ревность, когда наблюдают за неравным распределением ресурсов. Однако Ритов считает, что это явление скорее является слабым эффектом, проявляющимся только в ограниченных условиях. Это подчёркивает, что проявления ревности у животных могут быть значительно менее развитыми, чем у человека.

Чувство справедливости у людей и животных

Исследование ставит под сомнение прежние работы, которые пытались провести параллели между поведением людей и животных. Учёные подчёркивают, что человеческая способность воспринимать справедливость стала ключевым фактором в развитии сложных социальных структур, и этот процесс требует более тщательного изучения.

Уточнения

Справедли́вость - понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния.

