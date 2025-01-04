Как кошки влияют на наше психическое здоровье: новое исследование

Исследования показывают, что любовь к кошкам может быть связана с личностными особенностями их владельцев. Люди, предпочитающие общение с этими пушистыми питомцами, часто ценят независимость и спокойствие. Кошки, проявляя привязанность сдержанно, создают атмосферу уюта и безопасности, что особенно важно в современном мире.
Что говорят учёные
Доктор Аднан И. Куреши из Университета Миннесоты отмечает, что владельцы котов могут быть глубокими мыслителями, предпочитающими наблюдение и самоанализ. Кошки служат источником вдохновения для тех, кто ценит искренность и уважает личные границы. Их спокойное и сдержанное поведение помогает владельцам находить внутреннюю гармонию.
Польза для психического и физического здоровья
Владение кошками связано с улучшением психического и физического здоровья. Исследования показывают, что взаимодействие с ними помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а также смягчает негативные последствия изоляции, особенно актуальные в период пандемии COVID-19.
Кошки как часть эмоционального благополучия
Таким образом, кошки оказываются не только верными спутниками, но и важным элементом эмоционального благополучия своих владельцев, обеспечивая комфорт, поддержку и улучшение здоровья.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.