Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эти три породы кошек умеют быть верными, как собаки
Какие солнечные явления угрожают Земле и как их предотвратить
Как правильно одеваться зимой, чтобы не замёрзнуть
Интересные варианты, как можно использовать горчицу в кулинарии
В России заступились за свою гречку после её запрета в Белоруссии
Бесплатный транспорт в Белграде: как это работает в других странах
Эффект SPA дома: как худеть и ухаживать за телом в бане
Как не купить убитый автомобиль: советы для водителей
Как эффективно восполнить дефицит йода в организме?

Ревность у кошек: правда или вымысел

1:58
Зоосфера

Могут ли кошки ревновать своих хозяев? Этот вопрос давно волнует любителей пушистых питомцев. Многие уверены, что кошки способны мстить за обиды или ревновать к новым членам семьи. Однако специалисты считают, что все не так однозначно.

Сиамская кошка
Фото: openverse.org by en:User:TrinnyTrue, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Сиамская кошка

Кошки и их чувство территории

Исследования показали, что кошки крайне чувствительны к изменениям в своей среде. Они привыкают к установленному порядку и воспринимают появление нового питомца как угрозу. Ветеринары и зоопсихологи объясняют, что агрессия и порча мебели чаще связаны с желанием закрепить своё положение главного обитателя дома.

"Это скорее борьба за ресурсы, такие как еда, внимание и комфорт, чем настоящая ревность," — поясняют эксперты.

Почему кошка меняет поведение

Заметив, что ваша кошка стала более агрессивной или тревожной, важно учитывать её породу, характер и воспитание. Каждая кошка уникальна: одни быстрее адаптируются к переменам, другие же переживают стресс сильнее.

Понять своего питомца можно, наблюдая за его реакциями. Например, если кошка активно маркирует территорию или пытается привлечь внимание, это её способ заявить о своих правах.

Как помочь кошке адаптироваться

Постепенное знакомство. Дайте кошке время привыкнуть к новому питомцу или изменениям в доме.

Создание безопасной зоны. Обеспечьте кошке личное пространство, где она сможет чувствовать себя спокойно.

Внимание и забота. Не забывайте уделять время своему старому питомцу, чтобы он не чувствовал себя обделённым.

Кошачья "ревность" — это не эмоция, а способ сохранить свою территорию и ресурсы. Поняв особенности поведения питомца, вы сможете создать гармонию в доме даже при появлении нового члена семьи.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили
Авто
Камеры останутся безучастными: вот как водители хитрят, чтобы штрафы не приходили Аудио 
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Наука и техника
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении Аудио 
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Экономика и бизнес
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу Аудио 
Популярное
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром

Учёные провели исследование, в котором изучали поведение мышей, получавших воду с кофеином и подсластителями. Удивительно, что сочетание кофеина и сахара увеличивает период "свободного хода" у животных, меняя их активность с ночной на дневную. Это открытие поднимает вопросы о влиянии этих веществ на ритмы организма.

Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Скользкий как уж Токаев — не союзник России, но у Путина есть свой план Любовь Степушова Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев
Сергей Лазарев показал 20-летнюю племянницу Алину от покойного брата Павла
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Последние материалы
Какие солнечные явления угрожают Земле и как их предотвратить
Еркежан Кабылбаев: Развитие искусственного интеллекта переходит в руки тех, у кого есть идеи
Как правильно одеваться зимой, чтобы не замёрзнуть
Интересные варианты, как можно использовать горчицу в кулинарии
В России заступились за свою гречку после её запрета в Белоруссии
Бесплатный транспорт в Белграде: как это работает в других странах
Эффект SPA дома: как худеть и ухаживать за телом в бане
Как не купить убитый автомобиль: советы для водителей
Ревность у кошек: правда или вымысел
Как эффективно восполнить дефицит йода в организме?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.