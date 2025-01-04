Прогулки с питомцем в -20°C: мифы и реальность

Многие домашние кошки любят выходить на прогулку, даже если большую часть времени проводят в уютной квартире. Но стоит ли выпускать их на улицу в сильный мороз? Эксперты делятся своими рекомендациями.
Прогулки полезны для кошек, особенно если они приучены к поводку. Однако самостоятельный выгул может быть опасным:
Поэтому специалисты рекомендуют избегать самостоятельных прогулок домашних кошек в любое время года, особенно зимой.
Холодная погода — серьёзное испытание для кошачьего организма, даже у пород с густой шерстью. Вот основные опасности.
Критические температуры.
Осадки и влажность.
Промокшая шерсть теряет свои изоляционные свойства, а кошка замерзает гораздо быстрее.
Переохлаждение.
Длительное пребывание на морозе может привести к простудным заболеваниям, воспалениям и другим проблемам.
Если вы всё же хотите выгулять кошку зимой:
Ограничьте время. Прогулка не должна длиться более 10-15 минут при температуре ниже -20°C.
Избегайте прогулок в снегопад. Мокрая шерсть усиливает риск переохлаждения.
Не выпускайте уязвимых животных. Котят, беременных, старых или больных питомцев лучше оставить дома.
Морозной зимой домашним кошкам, привыкшим к комфорту квартиры, лучше не выходить на улицу. Если прогулка необходима, следите за состоянием питомца, выбирайте короткие прогулки и избегайте сильного холода.
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