Прогулки с питомцем в -20°C: мифы и реальность

2:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие домашние кошки любят выходить на прогулку, даже если большую часть времени проводят в уютной квартире. Но стоит ли выпускать их на улицу в сильный мороз? Эксперты делятся своими рекомендациями.

Фото: Wikipedia by Nickolas Titkov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злая кошка

Польза и риски выгулов

Прогулки полезны для кошек, особенно если они приучены к поводку. Однако самостоятельный выгул может быть опасным:

Риск травм и потери . Кошка может заблудиться, попасть под машину, оказаться запертой в подвале или на дереве.

. Кошка может заблудиться, попасть под машину, оказаться запертой в подвале или на дереве. Паразиты. Даже зимой в подъездах и подсобных помещениях остаются активные паразиты, которых может подхватить ваш питомец.

Поэтому специалисты рекомендуют избегать самостоятельных прогулок домашних кошек в любое время года, особенно зимой.

Как мороз влияет на кошек

Холодная погода — серьёзное испытание для кошачьего организма, даже у пород с густой шерстью. Вот основные опасности.

Критические температуры.

Для короткошерстных кошек температура -15°C уже считается опасной.

У сибирских кошек и других длинношерстных пород мороз ниже -20°C может вызвать обморожение ушей, носа и лап.

"Лысым" породам, таким как сфинксы, лучше вообще не выходить на улицу в холодное время года.

Осадки и влажность.

Промокшая шерсть теряет свои изоляционные свойства, а кошка замерзает гораздо быстрее.

Переохлаждение.

Длительное пребывание на морозе может привести к простудным заболеваниям, воспалениям и другим проблемам.

Советы для прогулок зимой

Если вы всё же хотите выгулять кошку зимой:

Ограничьте время. Прогулка не должна длиться более 10-15 минут при температуре ниже -20°C.

Избегайте прогулок в снегопад. Мокрая шерсть усиливает риск переохлаждения.

Не выпускайте уязвимых животных. Котят, беременных, старых или больных питомцев лучше оставить дома.

Вывод

Морозной зимой домашним кошкам, привыкшим к комфорту квартиры, лучше не выходить на улицу. Если прогулка необходима, следите за состоянием питомца, выбирайте короткие прогулки и избегайте сильного холода.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

