Что происходит с кошкой, если вы часто ее наказываете

Можно ли наказывать кошку за плохое поведение

Собаки давно стали верными друзьями человека, но кошки, которых заводят больше ради удовольствия, чем для ловли мышей, могут доставлять немало проблем. Если питомец ведёт себя плохо, многие хозяева прибегают к наказаниям, надеясь исправить его поведение. Однако наказывать кошек нельзя, и этот подход только усугубляет ситуацию.

Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Злой котик

Почему наказывать кошек неэффективно

Во-первых, наказание кошки за плохое поведение вряд ли будет иметь эффект. Это работает только в случае, если вы застали питомца на месте "преступления". Чем больше времени прошло с момента нежелательного поведения, тем сложнее кошке понять, за что её наказали. Поэтому любые физические наказания или крики просто не воспринимаются животным как стимул для изменения поведения.

Что происходит с отношениями хозяина и кошки

Чем строже и жёстче хозяин с питомцем, тем хуже будет их взаимопонимание. Кошка начнёт избегать владельца, не будет подходить на руки и может даже отказываться от еды, пока хозяин не отойдёт от миски. Строгий подход вызывает у кошки стресс и дискомфорт, что в дальнейшем только ухудшает их отношения.

Как это влияет на поведение питомца

Хотя кошки не склонны мстить, они могут реагировать на жестокое обращение или конфликты с человеком негативно. Например, многие владельцы замечают, что кошка может обмочить одежду хозяина или сделать другие неприятные вещи, что часто является результатом недовольства и стресса животного. Часто причина такого поведения кроется не только в конфликте с владельцем, но и в других факторах, таких как грязный лоток или гормональные изменения.

Как правильно повлиять на поведение кошки

Лучше всего воздействовать на поведение кошки с помощью спокойного и уверенного голоса. Питомцу важно понимать, что он делает что-то неправильное, и наказывать его не нужно, а вот использование положительных методов, таких как похвала за правильное поведение, будет гораздо эффективнее.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



