Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стамбул лидирует — самый дорогой аэропорт по ценам на еду
Ежи и изменение климата: как их зимние привычки меняются
Лучшее время для покупки инвентаря: почему несезон — ваша возможность!
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
Главные причины, почему популярные диеты не приводят к похудению
В Евросоюзе нашли способ снизить цены на энергию
На 30 градусов ниже нормы: арктическая погода парализует США
Куриный бульон как лекарство после праздников: готовим по-домашнему
Алкоголь и лекарства: сколько нужно выждать

Что происходит с кошкой, если вы часто ее наказываете

Зоосфера

Можно ли наказывать кошку за плохое поведение

Собаки давно стали верными друзьями человека, но кошки, которых заводят больше ради удовольствия, чем для ловли мышей, могут доставлять немало проблем. Если питомец ведёт себя плохо, многие хозяева прибегают к наказаниям, надеясь исправить его поведение. Однако наказывать кошек нельзя, и этот подход только усугубляет ситуацию.

Злой котик
Фото: flickr.com by mhx, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Злой котик

Почему наказывать кошек неэффективно

Во-первых, наказание кошки за плохое поведение вряд ли будет иметь эффект. Это работает только в случае, если вы застали питомца на месте "преступления". Чем больше времени прошло с момента нежелательного поведения, тем сложнее кошке понять, за что её наказали. Поэтому любые физические наказания или крики просто не воспринимаются животным как стимул для изменения поведения.

Что происходит с отношениями хозяина и кошки

Чем строже и жёстче хозяин с питомцем, тем хуже будет их взаимопонимание. Кошка начнёт избегать владельца, не будет подходить на руки и может даже отказываться от еды, пока хозяин не отойдёт от миски. Строгий подход вызывает у кошки стресс и дискомфорт, что в дальнейшем только ухудшает их отношения.

Как это влияет на поведение питомца

Хотя кошки не склонны мстить, они могут реагировать на жестокое обращение или конфликты с человеком негативно. Например, многие владельцы замечают, что кошка может обмочить одежду хозяина или сделать другие неприятные вещи, что часто является результатом недовольства и стресса животного. Часто причина такого поведения кроется не только в конфликте с владельцем, но и в других факторах, таких как грязный лоток или гормональные изменения.

Как правильно повлиять на поведение кошки

Лучше всего воздействовать на поведение кошки с помощью спокойного и уверенного голоса. Питомцу важно понимать, что он делает что-то неправильное, и наказывать его не нужно, а вот использование положительных методов, таких как похвала за правильное поведение, будет гораздо эффективнее.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Модные пальто весны 2025: что стоит купить сейчас
Красота и стиль
Модные пальто весны 2025: что стоит купить сейчас Аудио 
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Недвижимость
Ипотека в 2025 году: сколько нужно накопить хотя бы на однокомнатную квартиру
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Здоровье
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы Аудио 
Популярное
Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу

Россия обогнала США на газовом рынке Европы, увеличив долю и укрепив позиции. Узнайте, что стало причиной такого успеха и как изменился баланс сил.

Газовый прорыв: Россия обогнала США в борьбе за Европу
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Правильная температура в бане: советы для максимальной пользы
Японские учёные обнаружили неожиданный эффект кофе с сахаром
Необычный способ посадки картофеля, который увеличит урожай
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Воздушная творожная запеканка без муки — идеальный десерт, от которого вы не поправитесь
Андрей Григорьев-Апполонов показал отдых с 16-летним сыном Арсением
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Не нужно даже идти в магазин: приготовьте дома всего из четырёх ингредиентов конфеты Рафаэлло
Последние материалы
Алкоголь и лекарства: сколько нужно выждать
Снижение скорости у автобуса: как это спасает жизни на дороге
Завтрак по-французски: бренд-шеф раскрыл рецепт идеального тоста
Простое упражнение, которое избавит от целлюлита и укрепит тело
Будешь спать как младенец: сомнолог рассказал, какой сок нужно пить по вечерам
За что любят Россию: список самых популярных русских продуктов в мире
Из России в КНДР — что посмотреть, чего опасаться и как добраться
Юрий Лоза раскритиковал лубочные отечественные фильмы о богатырях
Что происходит с кошкой, если вы часто ее наказываете
Ведущие тренды ухода за кожей в 2025 году
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.