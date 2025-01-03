Как правильно социализировать щенка? Советы кинологов

1:30 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Раннее начало

Начинайте социализировать щенка в возрасте от 3 до 14 недель. Именно в это время они наиболее открыты для новых впечатлений.

Фото: commons.wikimedia.org by Johanaliceth, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Щенок

Разнообразная среда

Познакомьте щенка с различными условиями как дома, так и за его пределами. Это помогает им чувствовать себя комфортно в различных условиях.

Встречи с людьми

Позвольте щенку познакомиться с людьми разного возраста, пола и происхождения. Это помогает им чувствовать себя непринужденно рядом с разными типами людей.

Положительное подкрепление

Используйте лакомства, похвалу и игрушки, чтобы вознаградить щенка за хорошее поведение. Это положительное подкрепление помогает создать положительную ассоциацию с новым опытом.

Общение с другими животными

Организуйте знакомство щенка с другими, хорошо воспитанными и привитыми собаками. Это помогает им научиться правильно взаимодействовать с другими животными.

Воздействие звуков

Познакомьте щенка с различными звуками, такими как дверные звонки, пылесосы и шум дорожного движения. Это помогает предотвратить страх перед громкими или неожиданными звуками.

Дрессировка для щенков

Запишите щенка на занятия по социализации или дрессировке. Это позволяет им взаимодействовать с другими щенками в контролируемой среде под руководством профессионального дрессировщика.

Уточнения

Социализа́ция — процесс интеграции человека как индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, привычками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.



