Как правильно социализировать щенка? Советы кинологов

Начинайте социализировать щенка в возрасте от 3 до 14 недель. Именно в это время они наиболее открыты для новых впечатлений.
Познакомьте щенка с различными условиями как дома, так и за его пределами. Это помогает им чувствовать себя комфортно в различных условиях.
Позвольте щенку познакомиться с людьми разного возраста, пола и происхождения. Это помогает им чувствовать себя непринужденно рядом с разными типами людей.
Используйте лакомства, похвалу и игрушки, чтобы вознаградить щенка за хорошее поведение. Это положительное подкрепление помогает создать положительную ассоциацию с новым опытом.
Организуйте знакомство щенка с другими, хорошо воспитанными и привитыми собаками. Это помогает им научиться правильно взаимодействовать с другими животными.
Познакомьте щенка с различными звуками, такими как дверные звонки, пылесосы и шум дорожного движения. Это помогает предотвратить страх перед громкими или неожиданными звуками.
Запишите щенка на занятия по социализации или дрессировке. Это позволяет им взаимодействовать с другими щенками в контролируемой среде под руководством профессионального дрессировщика.
Социализа́ция — процесс интеграции человека как индивида в социальную систему, вхождение в социальную среду через овладение её социальными нормами, правилами и ценностями, знаниями, навыками, привычками, позволяющими ему успешно функционировать в обществе.
В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.