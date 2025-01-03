Если зимой вы нашли ежа без признаков жизни, не хороните его

1:39 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вы обнаружили безжизненного ежа в холодные месяцы, не спешите его хоронить. Это может быть ёж, который впадает в спячку с ноября по март.

Фото: commons.wikimedia.org by каллерна, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ёж

Обычно ежи роют ямы, чтобы пережить зиму, но с уменьшением количества зелёных насаждений и лесов им становится всё сложнее найти безопасное место для зимней "ночёвки".

Во время спячки их сердечный ритм и общая активность замедляются, чтобы сохранить энергию. Это может ввести вас в заблуждение, и вы решите, что еж мёртв.

Однако, если вы видите неподвижного ежа, убедитесь, что он находится в безопасном и тёплом месте. В спячке ежи могут находиться до пяти месяцев.

Если вы нашли ежа у себя во дворе или на улице, соорудите для него нору в картонной коробке в сухом, безопасном и тихом месте. Это позволит ему провести холодные месяцы в комфорте.

Берегите ежей! Ежи — вымирающий вид, который, несмотря на свою безобидность, играет важную роль в экосистеме. Они поедают жуков, улиток, лягушек, ящериц и змей, включая ядовитых. Кроме того, ежи уничтожают мышиные гнезда.

Удивительно, но они не боятся ни пчёл, ни ос, легко разрушая осиные гнезда и поедая их обитателей, не обращая внимания на укусы.

Учёные давно заметили, что ежи обладают иммунитетом к сильным ядам, в том числе к укусам гадюк. Этот феномен противоядия до сих пор остаётся загадкой для биологов.

Уточнения

Ежо́вые (лат. Erinaceidae) — семейство афроевразийских млекопитающих отряда насекомоядных.

