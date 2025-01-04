Могут ли крабы чувствовать боль: новое исследование ставит это под сомнение

2:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие уверены, что крабы не способны чувствовать боль, поскольку у них отсутствуют участки мозга, отвечающие за её восприятие.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info краб

Однако исследования говорят об обратном. В частности, учёные обнаружили у береговых крабов (Carcinus maenas) ноцицепторы — нервные окончания, которые фиксируют повреждения тела и посылают сигналы в мозг.

Исследования береговых крабов

Команда исследователей протестировала 20 крабов, проверяя их реакцию на болевые раздражители. Например, они аккуратно укололи мягкие ткани между клешнями или нанесли каплю уксуса на усики.

Электроды, подключённые к нервной системе животных, показали, что центральная нервная система крабов отвечает на такие воздействия, демонстрируя ноцицептивную реакцию. Примечательно, что такая реакция не наблюдалась при воздействии морской воды.

Поведенческие реакции как доказательство

Ранее учёные наблюдали поведенческие реакции крабов и омаров на болевые раздражители. Например, исследование 2016 года показало, что крабы-отшельники покидают свои панцири при поражении электрическим током, но реже делают это в присутствии запаха хищника.

Это свидетельствует о сознательном выборе между болью и опасностью. Комбинация таких наблюдений с физиологическими данными усиливает гипотезу, что крабы могут чувствовать боль.

Этические вопросы

Обнаруженные данные поднимают вопрос об этичности существующих практик, таких как варка крабов и омаров заживо. В ряде стран, включая Швейцарию, Норвегию и Новую Зеландию, такая практика уже запрещена. В Великобритании обсуждается законопроект, призванный защитить права этих животных.

Остаётся ли вопрос открытым?

Помимо крабов, учёные исследуют, могут ли моллюски, кальмары и мидии испытывать боль. У них также обнаружены ноцицепторы, но сложность изучения их мозга пока оставляет вопрос открытым.

Новые исследования продолжают расширять наше понимание чувств животных и ставят под сомнение устоявшиеся представления.

Сочетание физиологических данных и поведенческих наблюдений побуждает к пересмотру традиционных практик обращения с морскими обитателями.

Уточнения

Кра́бы или короткохво́стые ра́ки (лат. Brachyura), — инфраотряд десятиногих ракообразных, обитающих в солёной и пресной воде.

