Моллюск, в жилах которого течёт слишком дорогое лекарство от рака

0:50 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Раковина этого моллюска похожа на гигантскую замочную скважину. Этот морской обитатель — настоящая кладезь для исследователей. Его кровь не содержит ни гемоглобина, ни эритроцитов, но вместо этого в ней растворён гемоциан.

Фото: Канал t.me/animals_new by Скриншот видео канала t.me/animals_new, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гигантская замочная скважина

Этот белок на основе меди имеет структуру, схожую с человеческим гемоглобином, и рассматривается как потенциальное противоопухолевое средство.

Однако экстракция белка из гигантской замочной скважины обходится примерно в 5000 долларов за грамм, что делает его слишком дорогим даже для "премиальных" лекарств.

Уникальный по своим свойствам вид моллюска можно найти вдоль скалистого побережья западной части Северной Америки, от Южной Калифорнии до полуострова Нижняя Калифорния в Мексике.

Уточнения

Онколо́гия — раздел медицины, изучающий доброкачественные и злокачественные опухоли, механизмы и закономерности их возникновения и развития, методы их профилактики, диагностики и лечения.



