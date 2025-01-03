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Кошки похожи на змей: 8 доказательств удивительного сходства

2:38
Зоосфера

Хотя кошки и змеи принадлежат к разным классам животных (млекопитающие и рептилии соответственно), в их поведении, строении тела и образе жизни можно найти много общего.

Кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Зема зззз, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Кошка

Гибкость

Кошки и змеи — невероятно гибкие животные. Их тела могут принимать самые разные формы, и это позволяет им двигаться очень быстро и ловко. Кошки, например, могут прыгать на большие расстояния и даже приземляться на лапы.

Змеи же, в отличие от кошек, не имеют конечностей. Они двигаются благодаря множеству позвонков и развитой мускулатуре.

Стиль охоты

Оба вида предпочитают скрытный образ жизни и охотятся в основном ночью. Они могут часами неподвижно ждать, пока добыча окажется в пределах досягаемости, а затем совершают резкий бросок, как кошка во время прыжка.

Строение глаз

У кошек и змей вертикальные зрачки, которые эффективно регулируют количество света, попадающего в глаз. Это позволяет им лучше видеть и точно фокусироваться даже в условиях слабого освещения, что очень важно для охоты.

Жесты

Оба вида также имеют похожие жесты, например, позу угрозы. Когда кошка чувствует опасность, она выгибает спину и громко шипит, как и змея, когда предупреждает врага о нападении.

Органы чувств

У кошек и змей отлично развито обоняние. Это помогает им находить добычу и ориентироваться в окружающей среде.

Инстинкт хищника

Оба вида обладают инстинктом хищника. Они скрытны, наблюдательны, быстро реагируют и точно атакуют свою жертву. Перед атакой кошки и змеи ведут себя похоже: они "виляют" задом, а затем резко бросаются на добычу.

Тихое передвижение

Эти животные обладают способностью тихо и плавно передвигаться. Мягкие подушечки на лапах кошки позволяют ей ступать мягко и бесшумно, чтобы не спугнуть добычу.

Змея также не издает звуков при движении, что делает её почти неуловимой для слуха жертвы.

Любовь к теплу

Кошки как и змеи любят тепло. Они могут часами греться на солнце, у батареи или в постели хозяина. Это помогает им чувствовать себя комфортно и расслабленно.

Змеи тоже нуждаются в тепле, но не потому, что им это нравится, а потому, что от этого зависит их выживание. У змей нет системы терморегуляции, поэтому они не могут вырабатывать тепло самостоятельно и должны получать его извне.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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