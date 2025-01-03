Учёные выяснили, почему собака наклоняет голову вбок

0:38 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Исследователи из Университета Этвеша Лорана в Будапеште провели наблюдение за 40 собаками, в ходе которого выяснили, что наклон головы этих животных — не просто забавная привычка, а признак высокой умственной активности.

Фото: flickr.com by cogdogblog, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака

В ходе эксперимента собакам предлагалось запомнить названия игрушек. Те особи, которые успешно справлялись с этой задачей, почти всегда наклоняли голову вбок, услышав знакомое слово.

Правда до сих пор неизвестно имеет ли значение сторона наклона головы. Возможно этот вопрос тоже станет предметом изучения пытливых учёных умов.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



