Геккон проделал огромный путь в коробке, чтобы попасть во фруктовую лавку в Белоруссии

0:37 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Гродненский зоопарк неожиданно обзавёлся редким питомцем. Средиземноморский домовой геккон прибыл в республику под видом фрукта.

Фото: flickr.com by Rushen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Геккон

Экзотическая ящерица была доставлена в Белоруссию вместе с хурмой, которая была выгружена в одном из магазинов города Гродно. В коробке с фруктами продавцы обнаружили неожиданный живой подарок — маленькую рептилию.

Геккона приютили в Гродненском зоопарке и разместили в павильоне "Террариум". По сообщениям, рептилия чувствует себя хорошо, питается насекомыми и уже успела перелинять.

Уточнения

Гекко́ны или гекко́новые, или цепкопа́лые (лат. Gekkonidae), — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц.

