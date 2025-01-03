Геккон проделал огромный путь в коробке, чтобы попасть во фруктовую лавку в Белоруссии

Гродненский зоопарк неожиданно обзавёлся редким питомцем. Средиземноморский домовой геккон прибыл в республику под видом фрукта.
Экзотическая ящерица была доставлена в Белоруссию вместе с хурмой, которая была выгружена в одном из магазинов города Гродно. В коробке с фруктами продавцы обнаружили неожиданный живой подарок — маленькую рептилию.
Геккона приютили в Гродненском зоопарке и разместили в павильоне "Террариум". По сообщениям, рептилия чувствует себя хорошо, питается насекомыми и уже успела перелинять.
Гекко́ны или гекко́новые, или цепкопа́лые (лат. Gekkonidae), — обширное семейство небольших и средней величины весьма своеобразных ящериц.
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