В Уфе два пьяных живодёра засунули кота в игровой автомат

В Уфе произошла уникальная спасательная операция, в ходе которой сотрудники МЧС извлекли кота из игрового автомата с мягкими игрушками, куда он попал по вине нетрезвых мужчин.
По словам очевидцев, два гражданина будучи под воздействием алкогольных напитков сочли забавным поместить животное в ловушку игрового автомата, и тем самым обрекли его на заточение.
По звонку неравнодушных горожан на место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС кот был спасён. В результате инцидента животное не пострадало.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
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