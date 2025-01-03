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В Уфе два пьяных живодёра засунули кота в игровой автомат

0:39
Зоосфера

В Уфе произошла уникальная спасательная операция, в ходе которой сотрудники МЧС извлекли кота из игрового автомата с мягкими игрушками, куда он попал по вине нетрезвых мужчин.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

По словам очевидцев, два гражданина будучи под воздействием алкогольных напитков сочли забавным поместить животное в ловушку игрового автомата, и тем самым обрекли его на заточение.

По звонку неравнодушных горожан на место происшествия незамедлительно прибыли спасатели. Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС кот был спасён. В результате инцидента животное не пострадало.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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