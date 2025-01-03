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7 невероятных фактов о змеях, которые вы могли не знать

4:33
Зоосфера

В 2025 году по китайскому календарю наступит год Змеи. Что мы знаем о змеях? Они вылупляются из яиц, сбрасывают кожу, многие из них ядовиты, стали символом медицины и фармацевтики.

Змеи
Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Змеи

Но это далеко не всё интересное об этих существах. Некоторые факты могут быть новыми для вас.

1. Оказывается, существуют змеи, которые рожают живых детёнышей. У таких змей яйца развиваются в теле матери, а потом вылупляются внутри неё. Это свойственно американским подвязочным ужам, обыкновенным гадюкам, мадагаскарским удавам и многим морским змеям, которым просто негде откладывать яйца.

По мнению биологов, такой способ размножения даёт преимущество видам, которые его используют. Ведь яйца, развивающиеся в теле матери, находятся под надёжной защитой, а найти хорошее место для кладки не так просто.

В сентябре 2024 года Новосибирский зоопарк сообщил о рождении потомства у мадагаскарских удавов, которые содержатся в террариуме. Это большая редкость, так как для рождения маленьких удавчиков нужны особые условия, близкие к природным.

"Мадагаскарские удавы — живородящие змеи. Обычно рождается от трёх до восьми малышей. Они не нуждаются в заботе матери и сразу после рождения полностью самостоятельны. Наша тройня появилась на свет 4 сентября. Малышей сразу отсадили от самки. Кормят их кормами животного происхождения", — рассказали в зоопарке.

2. Большинство змей не заботятся о своём потомстве, но есть и исключения. Например, питоны — одни из немногих змей, которые проявляют заботу о своих детёнышах ещё до их рождения.

Когда самка питона откладывает яйца, она обвивает их кольцами, согревая их с помощью мышечных сокращений. Более того, она может провести в таком положении до двух месяцев, пока не появятся детёныши. Она настоящая мать!

3. Змеям не обязательно видеть свою жертву. У многих змей есть особый орган, который помогает им находить добычу. Например, у тигрового питона есть термочувствительные ямки на голове, которые позволяют ему определить температуру тела потенциальной жертвы. Что-то вроде тепловизора.

4. Ядовитые змеи бессильны против одного животного — медоеда. Он может без вреда для себя поедать даже ядовитых змей. Если змея успеет укусить медоеда, то он почувствует себя плохо лишь на несколько часов. После этого медоед съест змею и продолжит свой путь.

В отличие от него, мангусты часто погибают в схватке со змеями, вопреки бытующему мнению, что они нечувствительны к их яду.

5. Змеи — настоящие мастера маскировки! Особый неприметный окрас змей позволяет им оставаться незаметными на земле, в траве и на деревьях.

Но это ещё не всё. Некоторые неядовитые змеи копируют окраску ядовитых и принимают демонстрационные позы, в которых их окраска видна лучше всего. Это помогает им отпугнуть хищников, которые могут принять их за ядовитых змей.

Так, некоторые африканские змеи семейства ужёвых успешно притворяются африканскими ковровыми гадюками. Серпентолог может отличить их, а вот хищник — нет.

6. У змей нет ушей, но они слышат. При отсутствии среднего и наружного уха, у них есть внутреннее ухо и косточка, которая соединяет внутреннее ухо с челюстью. Это позволяет змеям улавливать вибрации и определять перемещение объектов по земле.

Однако они практически не слышат звуки, которые распространяются по воздуху. Змеи воспринимают только низкие частоты.

Для сравнения, диапазон частот, которые воспринимают королевские питоны, составляет от 80 до 160 герц, в то время как диапазон человеческого слуха намного шире — от 20 герц до 20 000 герц.

7. Змеи не общаются с помощью звуков. Это неудивительно, учитывая их плохой слух.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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