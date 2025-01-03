От президента Молдавии Санду сбежала собака

0:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Побег президентского питомца вызвал переполох в резиденции главы Молдавии Майи Санду.

Фото: president.gov.ua is licensed under Attribution 4.0 International Майя Санду

Собака по кличке Кодруц, испугавшись новогодних фейерверков, сбежала в неизвестном направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Игорь Захаров.

"Громкий шум салюта напугал Кодруца, и в момент паники он выбежал со двора учреждения", — рассказал Захаров.

Только благодаря отзывчивости и бдительности местных жителей президентского питомца удалось обнаружить и вернуть в резиденцию.

Уточнения

Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель.

