От президента Молдавии Санду сбежала собака

Побег президентского питомца вызвал переполох в резиденции главы Молдавии Майи Санду.
Собака по кличке Кодруц, испугавшись новогодних фейерверков, сбежала в неизвестном направлении. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Игорь Захаров.
"Громкий шум салюта напугал Кодруца, и в момент паники он выбежал со двора учреждения", — рассказал Захаров.
Только благодаря отзывчивости и бдительности местных жителей президентского питомца удалось обнаружить и вернуть в резиденцию.
Ма́йя Григо́рьевна Са́нду (рум. Maia Sandu; род. 24 мая 1972, с. Рисипены, Фалештский район, Молдавская ССР, СССР) — молдавский политический и государственный деятель.
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