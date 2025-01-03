Как кошки могут угрожать вашему здоровью

2:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Кошки

Наши пушистые любимцы, несмотря на всю свою милоту, могут стать переносчиками опасных инфекций. Какие болезни передаются от кошек человеку и как себя обезопасить?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Бешенство и лептоспироз: защита превыше всего

Кошки могут быть переносчиками смертельно опасных заболеваний, таких как бешенство и лептоспироз. Чтобы избежать этих угроз, рекомендуется ежегодно вакцинировать животных и ограничивать их контакты с уличными собратьями.

Глисты: незаметная опасность

Риск заражения глистами сохраняется даже для домашних кошек, особенно после дачного сезона или при проживании в сельской местности. Чтобы защитить себя и питомца, регулярно (раз в 3-6 месяцев) давайте антигельминтики, которые предотвращают заражение различными видами паразитов.

Токсоплазмоз: осторожность для беременных

Одной из наиболее опасных инфекций, передаваемых от кошек, является токсоплазмоз. Он угрожает здоровью беременных женщин и людей с иммунодефицитом. Паразит передаётся через контакт с почвой, немытыми овощами, непрожаренным мясом и даже через слюну кошки.

Стригущий лишай: риск от котят

Котята часто являются переносчиками стригущего лишая u2014 заболевания, которое легко передаётся человеку. Регулярные ветеринарные осмотры помогут предотвратить его распространение.

Лихорадка от кошачьих царапин

Безобидная на первый взгляд царапина может вызвать лихорадку, вызванную бактериями. Чтобы избежать этого, регулярно стригите когти кошке, используйте защитные колпачки, а все ранки обрабатывайте антисептиком.

Аллергия на кошек

Кошачья слюна и эпидермис часто становятся причиной аллергии у людей. Симптомы включают зуд, насморк и даже затруднённое дыхание. Если вы замечаете подобные реакции, стоит проконсультироваться с врачом.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



