Какие собаки не подходят для квартиры: топ-3 породы

1:59 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Собаки стали первыми и самыми верными друзьями человека. Но не все породы подходят для содержания в домашних условиях. Причина — вовсе не только в их размерах, а в особенностях характера, энергии и силы.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Чихуахуа

По мнению зарубежных экспертов, кавказская овчарка, сибирский хаски и даже крошечный чихуахуа могут доставить немало сложностей в квартире.

Кавказская овчарка: защитник с серьёзным характером

Эта порода известна своей мощью — кавказская овчарка способна справиться даже с волком или медведем. Представьте, на что она способна, если воспримет гостя как угрозу!

Эти собаки прирождённые защитники, ревностно охраняющие свою территорию. Такой инстинкт, хотя и полезен для охраны частного дома, может стать проблемой в условиях квартиры.

Сибирский хаски: энергия на грани

Хаски — великолепные ездовые собаки, требующие постоянных физических нагрузок. Их непростой характер и неуемная энергия делают жизнь в квартире для этой породы настоящим испытанием. Без регулярных длительных прогулок и активностей хаски быстро начинают скучать и могут проявлять деструктивное поведение.

Чихуахуа: маленький, да удаленький

Хотя чихуахуа внешне кажутся идеальными для квартирного содержания, их поведение говорит об обратном. Эти собаки отличаются вздорным характером, шумностью и упрямством, а дрессировке поддаются с трудом. Несмотря на свои миниатюрные размеры, хлопот с ними не меньше, чем с крупными породами.

Воспитание и терпение — ключ к успеху

Как говорят эксперты, воспитание любой собаки требует терпения, времени и опыта. И хотя указанные породы могут быть непростыми в содержании, всегда есть исключения: всё зависит от владельца и его подхода к обучению питомца.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



