Распознаём опасность! Как определить ядовитую змею?

Форма головы

Ядовитые змеи часто имеют треугольную или стреловидную голову. Это отличается от более округлых голов многих неядовитых змей.

Фото: flickr.com by Everglades NPS, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Питон

Форма зрачка

Посмотрите на глаза змеи. Ядовитые змеи обычно имеют щелевидные зрачки, похожие на кошачий глаз. Неядовитые змеи часто имеют круглые зрачки.

Цветовые узоры

Хотя цвет сам по себе не является надежным индикатором, ядовитые змеи могут иметь яркие цвета с отчетливыми узорами. Тем не менее некоторые неядовитые змеи также могут быть ярко окрашены, поэтому это не единственный фактор, который следует учитывать.

Форма тела

Ядовитые змеи, как правило, имеют более толстое и крепкое тело по сравнению со многими неядовитыми змеями.

Характеристики хвоста

Проверьте хвост змеи. Ядовитые змеи часто имеют короткий хвост, который быстро сужается. Неядовитые змеи могут иметь более длинные хвосты, которые сужаются более постепенно.

Поведение

Будьте осторожны с поведением змеи. Ядовитые змеи с большей вероятностью будут действовать оборонительно, шипеть или проявлять агрессивное поведение. Неядовитые змеи могут пытаться убежать или сохранять спокойствие.

Узнайте о местных видах

Познакомьтесь с ядовитыми змеями в вашем регионе. Знание того, какие виды являются родными для вашего региона, может иметь решающее значение для идентификации.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые.

