Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как устранить повреждения в салоне авто за минуту: быстрый способ
В Турции обнаружены следы легендарной битвы Александра Македонского
Превратите "пластиковые" помидоры в лакомство за пару минут
Назван способ поддерживать форму без спортзала
Одинокая Бьянка не понимает, как можно ходить на свидания
Армянский Стоунхендж: что скрывают загадочные камни Караунджа
Какой новогодний подарок нельзя вернуть: полный список
Гастроэнтеролог назвал продукты для здоровья сосудов
Распознаём опасность! Как определить ядовитую змею?

Продолжительность жизни собаки и её порода. Есть ли связь?

1:29
Зоосфера

Генетика

У разных пород собак разные гены. Гены, которые наследует собака, играют большую роль в том, как долго она может жить. У некоторых пород есть гены, которые позволяют им жить дольше.

Лабрадор
Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лабрадор

Размер собаки

Подумайте о размере собак. Мелкие породы, такие как чихуахуа, часто живут дольше, чем более крупные породы, такие как немецкие доги.

Проблемы со здоровьем

Некоторые породы более склонны к определенным проблемам со здоровьем. Точно так же, как некоторые люди могут иметь более высокий риск развития определенных заболеваний, некоторые собаки могут быть более восприимчивы к проблемам со здоровьем, которые могут повлиять на продолжительность их жизни.

Характеристика породы

Каждая порода имеет свои особенности. Некоторые породы известны своей выносливостью, в то время как другие могут иметь черты, которые делают их более слабыми.

Скорость старения

Собаки стареют с разной скоростью. Мелкие породы, как правило, стареют медленнее, чем крупные, и это может повлиять на продолжительность их жизни.

Уход и образ жизни

То, как ухаживают за собаками, имеет значение. Собака, которая получает регулярные физические упражнения, здоровое питание и регулярные ветеринарные осмотры, с большей вероятностью проживет более долгую и счастливую жизнь.


 

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители
Недвижимость
Забудьте о длинных кабелях: вот чем можно заменить удлинители Аудио 
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника
Шоу-бизнес
Ани Лорак показала, как отметила Новый год с дочерью, женихом и наследницей избранника Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
Популярное
Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении

В Кении упал загадочный обломок, предположительно из космоса. Что это за объект, откуда он взялся и представляет ли он угрозу — читайте в материале.

Загадочное металлическое кольцо рухнуло с неба на деревню в Кении
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Певица Алсу показала троих детей и поразмышляла о счастье
Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников
Яна Рудковская перечислила блюда своего праздничного стола
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей
Татьяна Навка показала семейные фото с Песковым и дочкой у ёлочки
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Последние материалы
Ванная без ванны: практичные решения и советы экспертов
Продолжительность жизни собаки и её порода. Есть ли связь?
Байден планирует заблокировать предложенную компанией Nippon Steel покупку U.S. Steel
Неочевидная ошибка, которая усложнит жизнь водителю
Эти 5 мест убивают малину: где не стоит её сажать
Российские миллиардеры в 2024 году: кто увеличил состояние, а кто понёс потери
Как экскременты гусей могут помочь в борьбе с раком
Невероятно сочные котлеты из горбуши. Попробуйте их приготовить
Часы для будущего: как они смогут определять время через тысячи лет
Новая мода на джинсы: как выбрать идеальную пару
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.