Продолжительность жизни собаки и её порода. Есть ли связь?

1:29 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Генетика

У разных пород собак разные гены. Гены, которые наследует собака, играют большую роль в том, как долго она может жить. У некоторых пород есть гены, которые позволяют им жить дольше.

Фото: freepik.com by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лабрадор

Размер собаки

Подумайте о размере собак. Мелкие породы, такие как чихуахуа, часто живут дольше, чем более крупные породы, такие как немецкие доги.

Проблемы со здоровьем

Некоторые породы более склонны к определенным проблемам со здоровьем. Точно так же, как некоторые люди могут иметь более высокий риск развития определенных заболеваний, некоторые собаки могут быть более восприимчивы к проблемам со здоровьем, которые могут повлиять на продолжительность их жизни.

Характеристика породы

Каждая порода имеет свои особенности. Некоторые породы известны своей выносливостью, в то время как другие могут иметь черты, которые делают их более слабыми.

Скорость старения

Собаки стареют с разной скоростью. Мелкие породы, как правило, стареют медленнее, чем крупные, и это может повлиять на продолжительность их жизни.

Уход и образ жизни

То, как ухаживают за собаками, имеет значение. Собака, которая получает регулярные физические упражнения, здоровое питание и регулярные ветеринарные осмотры, с большей вероятностью проживет более долгую и счастливую жизнь.





Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



