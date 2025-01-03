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8 признаков, что у вашего котёнка началась болезнь

1:15
Зоосфера

Изменения в пищевых привычках

Если котенок внезапно ест намного меньше или вообще перестает есть, это как красный флаг, что его может что-то беспокоить.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Вялость или недостаток энергии

Если котенок очень хочет спать и не хочет играть или исследовать, это похоже на сигнал о том, что он может плохо себя чувствовать.

Изменение стула

Если в стуле происходят изменения, такие как диарея или запор, это похоже на серьезные проблемы.

Кашель или чихание

Если это происходит часто, то нос или горло нуждается в обследовании. 

Слезящиеся или красные глаза

Если они становятся красными или появляются выделения, это похоже на сигнал о том, что глаза нуждаются в лечении.

Изменения в поведении

Если питомцы вдруг начинают прятаться, вести себя более агрессивно или быть необычно навязчивыми, стоит отнестись внимательно к здоровью.

Потеря веса

Если вы заметили значительную потерю веса, это может быть признаком проблем со здоровьем.

Затрудненное дыхание

Если вы заметите хрипы, тяжелое дыхание или дыхание с открытым ртом, нужно срочно отвести котенка к ветеринару.

Уточнения

Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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