8 признаков, что у вашего котёнка началась болезнь

Если котенок внезапно ест намного меньше или вообще перестает есть, это как красный флаг, что его может что-то беспокоить.
Если котенок очень хочет спать и не хочет играть или исследовать, это похоже на сигнал о том, что он может плохо себя чувствовать.
Если в стуле происходят изменения, такие как диарея или запор, это похоже на серьезные проблемы.
Если это происходит часто, то нос или горло нуждается в обследовании.
Если они становятся красными или появляются выделения, это похоже на сигнал о том, что глаза нуждаются в лечении.
Если питомцы вдруг начинают прятаться, вести себя более агрессивно или быть необычно навязчивыми, стоит отнестись внимательно к здоровью.
Если вы заметили значительную потерю веса, это может быть признаком проблем со здоровьем.
Если вы заметите хрипы, тяжелое дыхание или дыхание с открытым ртом, нужно срочно отвести котенка к ветеринару.
Боле́знь (лат. morbus) — это состояние организма, выраженное в нарушении его нормальной жизнедеятельности, продолжительности жизни и его способности поддерживать свой гомеостаз.
Певица Алсу показала своих наследников и объяснила, что такое счастье.