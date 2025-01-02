Саблезубый мейн-кун удивил своих владельцев

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Мейн-кун с "саблевидными" зубами по кличке Лукасик поразил своим видом не только ветврача, но и своих хозяев. Они и не подозревали, что у их любимца есть дополнительный комплект коренных зубов!

Фото: Канал t.me/moyavetklinika by Скриншот канала t.me/moyavetklinika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мейн-кун

В Зеленоградской ветеринарной клинике Лукасик лечился от отогематомы и теперь полностью здоров. Что касается его зубов, то лечение не требуется, так как это не патология, а особенность породы мейн-кун. Запасные зубы — хищнику не помеха.

Как оказалось, у представителей этой породы часто встречаются дополнительные зубы (полиодонтия) или пальцы на лапах — полидактилия, природная мутация, проявляющаяся в виде лишних пальцев.

Уточнения

Мейн-ку́н (англ. Maine Coon) — порода кошек, которая произошла от кошек штата Мэн на северо-востоке США. Аборигенная порода кошек Северной Америки.



