Ретривер-гигант? Элитные собаки средневековья

Ховаварты — крупные собаки, вес которых может достигать 40-45 кг. Они бывают трёх окрасов: палевого, чёрного и чёрно-подпалого. И палевые действительно внешне очень похожи на золотистых ретриверов, только очень больших и мощных.

Фото: commons.wikimedia.org by Dr. Dirk Hilberg, Blankenfelde, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Ховаварт

Родиной этих удивительных собак является Германия, а название породы переводится как "страж двора". Первое упоминание о них датируется 1274 годом, что делает их одной из старейших пород. В средние века ховаварты были элитой среди собак, выполняя функции охранников домов и скота.

В XX веке породу восстановили, выбрав для селекции самых крепких представителей крестьянских собак. С давних времён в описаниях ховавартов подчёркивался их интеллект и охранные качества. Эти собаки способны принимать самостоятельные решения в критических ситуациях, что делает их уникальными.

Сегодня ховаварты находят применение во всех сферах жизни. Они служат отличными защитниками, сторожами, ищейками и спасателями. Однако, благодаря своему дружелюбию и уравновешенности, они становятся замечательными семейными собаками, компаньонами, няньками и даже канистерапевтами.

Уточнения

Ховаварт (нем. Hovawart) — порода собак, выведенная в Германии. Легко дрессируется, обладает устойчивой психикой, отсутствием агрессии к человеку.

