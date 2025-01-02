Редкого ночного хищника заметили в Устюртском заповеднике

В Устюртском заповеднике был замечен редкий хищник — медоед. Этот вид ведёт преимущественно ночной образ жизни, но зимой может быть активен и днём, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов.

Фото: commons.wikimedia.org by КТ Купер, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Медоед

В объектив сотрудника Устюртского государственного природного заповедника А. Пулатова попал единично встречающийся на ограниченной территории Казахстана хищник — медоед (Mellivora capensis).

Медоед обитает в Южном и Юго-Западном Устюрте и предпочитает глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью, включая саксаульники, боялыч и карагану. Этот вид ведёт преимущественно ночной образ жизни, но зимой может быть активен и днём. Известно, что медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку.

Работа сотрудников Устюртского заповедника имеет особенное значение для изучения редких видов, таких как медоед и сохранения биологического разнообразия степей Казахстана.

Уточнения

(Инди́йский) медое́д, или лысый барсук, или ратель (лат. Mellivora capensis) — вид из семейства куньих, обитающий в Африке и Азии.

