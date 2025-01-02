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Учёные вернули в природу доисторическую птицу, считавшуюся вымершей

2:56
Зоосфера

В 2024 году мир узнал о возвращении в дикую природу прекрасной доисторической птицы, которая ранее считалась вымершей — такахэ. Это стало возможным благодаря масштабному природоохранному проекту в Новой Зеландии, который подарил этим удивительным созданиям новый шанс на жизнь.

Такахэ
Фото: commons.wikimedia.org by Джуди Лэпсли Миллер, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Такахэ

Все началось в августе 2023 года, когда 18 птиц были выпущены в заповеднике Гринстоун, принадлежащем группе Нгаи Таху. Вскоре после этого были выпущены еще 10 особей. К всеобщей радости, эти удивительные создания не только успешно адаптировались к новой среде обитания, но и смогли размножиться.

Сейчас популяция такахэ в стране составляет около 500 особей, и департамент охраны природы Новой Зеландии (DOC) продолжает свою работу, чтобы обеспечить выживание этого вида, хоть и медленно, но верно.

Первоначально такахэ были выпущены в долину Гринстоун, где, как считается, они жили на протяжении веков. Этот шаг был особенно важен для создания дикой популяции.

"Было замечательно наблюдать, как хорошо они адаптировались к своей новой среде обитания в Гринстоуне за последний год, успешно выводя потомство и сохраняя общее хорошее здоровье", — сказала представитель Нгаи Таху Гейл Томпсон.

С 2023 года большинство пар уже свили гнёзда, и учёными подтверждено рождение как минимум семи птенцов.

Но не всё так гладко. Поскольку такахэ не умеют летать, они становятся добычей для хищников, таких как хорьки, крысы и дикие кошки. В долине Гринстоун территория тщательно охраняется, но этот процесс требует особых усилий.

"Контроль над хищниками имеет решающее значение для выживания такахэ в дикой природе, и мы очень рады, что отлов в долине Гринстоун помог предотвратить нападения хищников на взрослых особей. Однако поздняя зима — сложное время, поскольку численность крыс в этом районе снижается из-за нехватки пищи, и горностаи, хорьки и дикие кошки, которые охотятся на крыс, могут переключиться на местных птиц в качестве пищи", — объяснила Гейл.

Сегодня, оглядываясь назад, исследователи с уверенностью говорят, что реинтродукция прошла успешно, но ещё многое предстоит сделать. В качестве своей следующей цели группа планирует выпустить этих исчезающих птиц в другие близлежащие районы, такие как долина Рис, чтобы так же наблюдать за их поведением и дать возможность освоиться на новом месте.

Программа восстановления будет продолжена с акцентом на создание нескольких диких популяций, что поможет обеспечить долгосрочное выживание этого удивительного вида.

Уточнения

Така́хе или бескры́лая султа́нка — нелетающая редкая птица из семейства пастушковых, обитающая в горах Южного острова Новой Зеландии, около озера Те-Анау. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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