Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников

Группа учёных в ходе исследования глубоководной жизни на Каймановых островах в Карибском море опустила камеру на глубину 1060 метров. Приманка в виде сардин отлично сработала и вскоре на мониторах появилась рыба-камень, а затем и несколько маленьких акул, проплывших 54 раза за несколько минут пишет "Майами Геральд".
Учёные рассказали, что первое изображение напоминало просто мелькнувшую тень, но потом камере удалось заснять плавающих в зоне действия камеры представителей ранее неуловимого вида морских хищников.
В отчёте, опубликованном в Journal of Fish Biology, команда назвала это "первой в истории встречей с этим видом" в центральной части Карибского моря. Это большое достижение, учитывая, что собакоголовых акул обычно ловят случайно.
Как оказалось, видеосистемы — отличный метод для "улучшения и расширения понимания биологии и разнообразия глубоководных акул". Этот способ неинвазивного документирования существования видов, таких как собачья акула, очень важен для сохранения биоразнообразия и пополнения знаний.
Научное сообщество не сможет помочь популяции, если не будет знать, где и как она живёт. Поэтому команда продолжит исследование морских глубин и их обитаталей с помощью видеоловушек.
Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.
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