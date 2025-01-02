Глубоководной камере удалось сделать первую в истории запись неуловимых морских хищников

1:28 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Группа учёных в ходе исследования глубоководной жизни на Каймановых островах в Карибском море опустила камеру на глубину 1060 метров. Приманка в виде сардин отлично сработала и вскоре на мониторах появилась рыба-камень, а затем и несколько маленьких акул, проплывших 54 раза за несколько минут пишет "Майами Геральд".

Фото: Openverse by suneko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молотоголовая акула

Учёные рассказали, что первое изображение напоминало просто мелькнувшую тень, но потом камере удалось заснять плавающих в зоне действия камеры представителей ранее неуловимого вида морских хищников.

В отчёте, опубликованном в Journal of Fish Biology, команда назвала это "первой в истории встречей с этим видом" в центральной части Карибского моря. Это большое достижение, учитывая, что собакоголовых акул обычно ловят случайно.

Как оказалось, видеосистемы — отличный метод для "улучшения и расширения понимания биологии и разнообразия глубоководных акул". Этот способ неинвазивного документирования существования видов, таких как собачья акула, очень важен для сохранения биоразнообразия и пополнения знаний.

Научное сообщество не сможет помочь популяции, если не будет знать, где и как она живёт. Поэтому команда продолжит исследование морских глубин и их обитаталей с помощью видеоловушек.

Уточнения

Аку́лы — надотряд хрящевых рыб, обладающий следующими отличительными особенностями: удлинённое тело торпедообразной формы, большой гетероцеркальный хвостовой плавник, обычно много острых зубов на каждой челюсти.



