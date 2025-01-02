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Правда ли, что кошкам нельзя молоко?

2:17
Зоосфера

Многие люди убеждены, что кошки обожают молоко. Мы часто видим сцены из мультфильмов, где довольные котята с удовольствием лакают молоко из миски. А в деревнях бабушки наливают своим питомцам молоко прямо из-под коровы. Но действительно ли этот продукт полезен для кошек?

Белый кот с чёрной мордой
Фото: unsplash.com by Nirzar Pangarkar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Белый кот с чёрной мордой

Почему молоко может быть вредно?

— Непереносимость лактозы В детстве котята находятся на молочной "диете": материнское молоко — основа их рациона, питательная и полезная для маленького организма. Однако молоко содержит особый сахар — лактозу, для расщепления которой необходим специальный фермент — лактаза.

С возрастом организм кошки перестает вырабатывать лактазу, и молочные продукты больше не могут усваиваться. Поэтому употребление молока во взрослом возрасте может привести к проблемам, таким как пищевая аллергия и диарея.

— Высокая калорийность Молоко — это довольно калорийный продукт. Даже небольшая порция может добавить лишние калории к рациону кошки, особенно если она уже склонна к набору веса.

— Отказ от другой еды Некоторые кошки действительно могут очень любить молоко. Однако это может привести к тому, что питомец начнет отказываться от другой, полноценной еды в пользу более вкусного лакомства. Молоко не содержит каких-то особенных питательных веществ — оно вкусное, но скорее навредит, чем принесет пользу.

Чем порадовать питомца?

Однако есть продукты, которые можно дать кошке: ряженка, кефир с жирностью 2,5% и натуральный йогурт в небольших количествах. Эти продукты легче усваиваются, так как в процессе их приготовления лактоза частично или полностью разрушается. Важно выбирать натуральные продукты без сахара, ароматизаторов и добавок.

И напоследок:

Если ваша кошка обожает молоко и не проявляет никаких признаков недомогания, иногда можно позволить ей полакомиться небольшим количеством. Но это скорее исключение, чем правило. Всегда наблюдайте за реакцией питомца и помните, что лучше дать ему что-то полезное, чем поддаваться мифам.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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