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Как справляться с шерстью и повреждениями от животных в доме

3:10
Зоосфера

Домашние питомцы, безусловно, приносят радость, но и могут доставлять немало хлопот, особенно когда речь идёт о сохранности нашей одежды и обуви. Чтобы избежать повреждений вещей, связанных с присутствием животных в доме, важно применять профилактические меры и заботиться о поведении питомцев. Вот несколько полезных советов, как минимизировать возможные проблемы:

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Фото: commons.wikimedia.org by Holly Cheng, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Профилактика порчи вещей

Научить питомца не заходить в определённые помещения и ставить обувь и сумки в недоступные места — это первый шаг к защите своих вещей. Для этого можно использовать специальные контейнеры или закрытые шкафы. Чтобы предотвратить загрязнение мебели и ковров, обработайте их грязеотталкивающими средствами, которые должны быть безопасными для домашних животных.

Уход за шерстью

Если у вашего питомца есть склонность к линьке, шерсть неизбежно будет прилипать к одежде. Чтобы минимизировать это, переодевайтесь в "правильные" вещи сразу после прихода домой. Например, если у вас ретривер, не стоит обнимать его в любимом чёрном свитере. Кроме того, для уменьшения шерсти в доме регулярное вычёсывание питомца с использованием щёток или резиновых перчаток значительно сократит количество волос. Использование влажных резиновых перчаток помогает легко собрать лишнюю шерсть с мебели, после чего нужно пропылесосить комнату.

Не забывайте удалять шерсть с одежды перед тем, как класть её в стиральную машину, чтобы избежать дальнейшего загрязнения.

Поведенческие проблемы и их решения

Если ваш питомец грызёт обувь или царапает мебель, это может быть связано с нехваткой умственной стимуляции или стрессом. Например, щенки и коты часто нуждаются в новых развлечениях и активных играх, чтобы сжигать лишнюю энергию. Кошки, которые метят территорию или ходят в туалет в неподобающих местах, могут делать это из-за стресса или изменений в окружении. Для исправления таких ситуаций важно иметь когтеточки и другие текстуры, которые могут удовлетворить потребности питомца.

Если поведение питомца вызывает трудности, проконсультируйтесь с ветеринаром или специалистом по поведению животных.

Уборка и удаление пятен

Для удаления кошачьей мочи и других загрязнений используйте ультрафиолетовую лампу, чтобы точно найти все пятна. Белый уксус поможет избавиться от запаха и пятен. Для стирки лучше использовать моющие средства с энзимами, которые эффективно расщепляют органические вещества.

Ремонт обуви и сумок

Если питомец погрыз вашу обувь или сумку, не спешите расстраиваться — такие повреждения можно часто отремонтировать. Владельцы мастерских по ремонту обуви уверяют, что в большинстве случаев вещи можно вернуть в первоначальный вид. Для предотвращения повреждений используйте профилактику, например, наклейте на обувь резиновые покрытия, которые сложнее прокусить.

Уточнения

Ше́рсть - волосяной покров кожи у млекопитающих.

Автор Дмитрий Тезнев
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