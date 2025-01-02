Как помочь собаке пережить праздничный стресс и шум

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Новогодние праздники часто сопровождаются громкими звуками, такими как крики гостей, вспышки салютов и фейерверков, которые могут вызывать у собак сильный стресс и беспокойство. Чтобы помочь питомцам справиться с этими неприятными для них звуками, эксперты предлагают несколько полезных советов.

Фото: flickr.com by istolethetv, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Собака в одежде

Как успокоить собаку во время новогодних гуляний

В домашних условиях успокоить собаку довольно легко. Одним из самых эффективных способов является включение классической музыки. Она помогает снизить уровень стресса у питомца и расслабляет его, нормализуя пульс. Если вам не хочется слушать классические произведения, можно включить спокойные новогодние музыкальные фильмы. Даже в шумной компании знакомые и успокаивающие звуки помогут собаке почувствовать себя комфортнее.

Некоторые исследования показывают, что собаки быстрее успокаиваются и засыпают, если во время праздничных дней играет спокойная музыка или фильмы с ненавязчивым звуковым сопровождением. Однако не все фильмы подходят для этого. Например, ленты вроде "Крепкого орешка" не понравились большинству собак, участвующих в тестах. Тихое и спокойное звуковое сопровождение поможет вашему питомцу пережить новогоднюю суету без лишних переживаний.

Следуя этим рекомендациям, вы сможете минимизировать стресс у своей собаки и обеспечить ей комфорт в праздничные дни.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



