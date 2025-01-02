Взрывы и фейерверки: как защитить собаку в Новый год

2:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Новогодние праздники — это фейерверки, салюты и громкие вечеринки. Но за яркими моментами часто скрывается стресс для наших четвероногих друзей. Собаки, более чувствительные к резким звукам, могут испытывать сильный дискомфорт из-за праздничного шума. Как же помочь питомцу оставаться спокойным?

Фото: flickr.com by PeCeT_full, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шпиц

Почему собаки боятся шума

Взрывы петард, громкая музыка и шумные компании вызывают у собак чувство тревоги. Их слух в несколько раз острее человеческого, поэтому даже привычные для нас звуки могут восприниматься ими как угроза.

Простые способы успокоить собаку

Музыка — ваш союзник

Зарубежные эксперты утверждают, что классическая музыка благотворно влияет на пульс собаки, помогая снизить уровень стресса. Если вы не любитель классики, включите спокойные новогодние фильмы с мягким музыкальным сопровождением.

Фильмы с подходящей атмосферой

Собаки успокаиваются быстрее, если фоновый шум в доме приятен и равномерный. Такие фильмы, как уютные праздничные комедии, помогут питомцу почувствовать себя комфортнее даже в шумной компании. Но избегайте картин с резкими звуками и неожиданными взрывами, например, боевиков вроде "Крепкого орешка". По исследованиям, только 10% собак реагируют на такие фильмы без стресса.

Создайте укромный уголок

Обустройте тихое место, где собака сможет спрятаться от шума. Это может быть комната, где звуки приглушены, или уютная будка с мягкими игрушками. Добавьте туда любимое одеяло, чтобы питомец чувствовал себя защищённым.

Что ещё важно помнить

Избегайте повышения громкости телевизора или музыкального проигрывателя. Не оставляйте питомца в одиночестве в разгар праздника. Ваша поддержка — лучшее лекарство от тревоги.

Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете создать комфортную и безопасную атмосферу для своего любимца в самые шумные дни года.

Уточнения

Фейерве́рк (нем. Feuerwerk, от Feuer — огонь и Werk — дело, работа) — декоративные огни разнообразных цветов и форм, получаемые при сжигании пиротехнических составов.

