Взрывы и фейерверки: как защитить собаку в Новый год

Новогодние праздники — это фейерверки, салюты и громкие вечеринки. Но за яркими моментами часто скрывается стресс для наших четвероногих друзей. Собаки, более чувствительные к резким звукам, могут испытывать сильный дискомфорт из-за праздничного шума. Как же помочь питомцу оставаться спокойным?
Взрывы петард, громкая музыка и шумные компании вызывают у собак чувство тревоги. Их слух в несколько раз острее человеческого, поэтому даже привычные для нас звуки могут восприниматься ими как угроза.
Зарубежные эксперты утверждают, что классическая музыка благотворно влияет на пульс собаки, помогая снизить уровень стресса. Если вы не любитель классики, включите спокойные новогодние фильмы с мягким музыкальным сопровождением.
Собаки успокаиваются быстрее, если фоновый шум в доме приятен и равномерный. Такие фильмы, как уютные праздничные комедии, помогут питомцу почувствовать себя комфортнее даже в шумной компании. Но избегайте картин с резкими звуками и неожиданными взрывами, например, боевиков вроде "Крепкого орешка". По исследованиям, только 10% собак реагируют на такие фильмы без стресса.
Обустройте тихое место, где собака сможет спрятаться от шума. Это может быть комната, где звуки приглушены, или уютная будка с мягкими игрушками. Добавьте туда любимое одеяло, чтобы питомец чувствовал себя защищённым.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете создать комфортную и безопасную атмосферу для своего любимца в самые шумные дни года.
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