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Кошка мяукает, чтобы открыть дверь, но не заходит в комнату — вот почему

1:18
Зоосфера

Любой владелец кошки хотя бы раз сталкивался с забавной ситуацией, когда питомец громко мяукает, требуя открыть дверь, а затем, получив желаемое, просто не заходит в комнату. Этот момент вызывает вопрос: зачем же кошка вообще просила открыть дверь?

кошка
Фото: commons.wikimedia.org by Никонико962, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
кошка

На самом деле, кошка не издевается над хозяином. Всё гораздо проще и связано с её природными инстинктами. У кошек есть не только охотничий инстинкт, но и стремление проверять свою безопасность. В дикой природе коты могут быть как хищниками, так и жертвами, поэтому они всегда стремятся удостовериться, что окружающая среда безопасна. Когда кошка просит открыть дверь, она скорее хочет убедиться, что за закрытым пространством нет опасности. После того как хозяин выполняет её просьбу, кошка продолжает стоять на месте или может даже уйти в другую сторону, потому что её интересуют не столько попытки попасть в комнату, сколько ощущение безопасности.

Кроме того, не исключено, что питомец просто хочет наблюдать за "прячущимся" в помещении хозяином, ведь кошки любят следить за происходящим вокруг. В таком случае открытая дверь — это просто возможность для кошки проверить, что происходит за ней.

 

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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