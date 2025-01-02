Умственные способности насекомых, которые вас поразят

1:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Интеллект насекомых продолжает удивлять учёных. Например, медоносные пчёлы способны на удивительные вещи: они выполняют простые математические операции, осознают концепцию нуля и различают чётные и нечётные числа. Но их способности не ограничиваются этим. Пчёлы также могут находить самые короткие маршруты к цветам, демонстрируя невероятные навигационные навыки. А их уникальная способность к коммуникации проявляется в танцах, которые они используют для обмена информацией. Более того, азиатские медоносные пчелы издают предупреждающие звуки, когда на них нападают шершни.

Фото: flickr.com by Jeff Turner, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Муравьи

Не менее впечатляющие интеллектуальные способности проявляют муравьи. Хотя они и не так известны за умственные достижения, их командная работа заслуживает внимания. Некоторые виды муравьёв разводят грибы, ухаживают за тлями, а также применяют полученный опыт для принятия решений. Огненные муравьи, например, могут строить плоты, чтобы спастись от наводнений, и даже используют антибиотики для лечения своих сородичей.

Интересные факты можно найти и в осах. Тарантуловые ястребы, один из видов ос, действуют в одиночку, ловя и обездвиживая тарантулов, чтобы отложить яйца. Их потомство использует этих пауков как источник питания, что также свидетельствует о впечатляющих адаптационных способностях насекомых.

Все эти примеры подчёркивают невероятную умственную активность насекомых и их удивительную способность адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды.

Уточнения

О́сы - не имеющее строго научного определения название некоторых насекомых из инфраотряда жалящих отряда перепончатокрылых.

