Почему питомец отказывается от еды и как стимулировать аппетит

2:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Когда ваша кошка перестала есть, это может быть причиной беспокойства. Проблема может быть связана с разными факторами — от простых и безобидных до более серьезных заболеваний. Важно понять, когда стоит обратиться к ветеринару, а когда можно справиться самостоятельно.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Причины отказа от еды

Заболевания . Отсутствие аппетита может быть признаком скрытых заболеваний, таких как инфекции или нарушения пищеварения. Также стресс от переезда или изменений в окружении может повлиять на поведение питомца.

. Отсутствие аппетита может быть признаком скрытых заболеваний, таких как инфекции или нарушения пищеварения. Также стресс от переезда или изменений в окружении может повлиять на поведение питомца. Качество пищи . Кошки могут отказаться от еды, если корм испорчен или низкого качества. Также они часто не хотят есть из грязной миски.

. Кошки могут отказаться от еды, если корм испорчен или низкого качества. Также они часто не хотят есть из грязной миски. Привычки и надоедливость корма. Иногда кошкам надоедает однообразие корма, и они могут просто отказаться от привычной пищи.

Когда идти к ветеринару

Если кошка не ест больше 24 часов, стала вялой, появилась рвота, расстройства пищеварения или повышенная температура, то это сигнал к немедленному визиту к врачу. Только специалист сможет поставить диагноз после необходимых анализов.

Как стимулировать аппетит кошки

Смените корм . Попробуйте предложить питомцу что-то новое, например, мясные консервы вместо сухого корма.

. Попробуйте предложить питомцу что-то новое, например, мясные консервы вместо сухого корма. Теплая еда . Подогрейте домашнюю пищу — это усилит её запах и сделает более привлекательной для питомца.

. Подогрейте домашнюю пищу — это усилит её запах и сделает более привлекательной для питомца. Добавки в корм . Для усиления вкуса можно добавить в корм немного ароматного бульона или масла из консервов.

. Для усиления вкуса можно добавить в корм немного ароматного бульона или масла из консервов. Игры и внимание . Проведите время с кошкой, играя с ней. Также попробуйте переставить миску в другое место или вымыть её.

. Проведите время с кошкой, играя с ней. Также попробуйте переставить миску в другое место или вымыть её. Регулярность питания. Следите за режимом кормления — кошек обычно кормят дважды в день.

Важно помнить, что внимательное отношение и соблюдение рекомендаций по уходу помогут избежать множества проблем и продлить жизнь вашему питомцу.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



