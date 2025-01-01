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Слоновая птица: чьи яйца не знали конкурентов по размерам

1:46
Зоосфера

Какая птица снесла самое большое яйцо в истории

Ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться. На сегодняшний день крупнейшими яйцами могут похвастаться страусы: их длина достигает 15 см, а вес — до 2,6 кг, что составляет всего 1,4 % от веса самки. Для сравнения, яйца самки киви составляют до 22 % её веса. Однако в истории Земли было существо, чьи яйца значительно превышали по размеру страусиные.

Яйцо
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яйцо

Эти гигантские яйца принадлежали слоновой птице (Aepyornis maximus), вымершему обитателю Мадагаскара. Яйца слоновой птицы достигали 33 см в длину и содержали до 8,5 литра жидкости, что делает их крупнейшими в истории. К сожалению, это существо исчезло около 1000 лет назад из-за охоты и разрушения его среды обитания. Археологи находят скорлупу этих яиц в местах древних человеческих поселений, что свидетельствует о том, что наши предки использовали их в пищу.

В 2018 году специалисты Музея науки в Буффало подтвердили подлинность найденного яйца весом 1,5 кг, которое ранее считалось подделкой. Этот экземпляр теперь является частью музейной коллекции.

История слоновых птиц напоминает нам о хрупкости экосистем и важности сохранения природы. Эти птицы оставили след в истории не только благодаря своим внушительным размерам, но и как напоминание о последствиях человеческого вмешательства в природу.

Уточнения

Мадагаска́р - островное государство в Индийском океане, расположенное на острове Мадагаскар (четвёртый по величине остров в мире) и прилегающих мелких островах у побережья Африки.

Автор Дмитрий Тезнев
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