Почему так сложно дрессировать кошек? Названы главные причины

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Правила независимости

Кошки — самостоятельные существа. Им нравится заниматься своим делом, и иногда они могут не хотеть следовать вашей программе обучения.

Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Кот

Избирательные слушатели

Кошки могут выбирать, когда слушать. Они не всегда в настроении для уроков.

Территория

Кошки — территориальные животные. Им нравятся вещи такими, какими они их любят. Внесение изменений, даже если это связано с обучением, не всегда может подходить им..

Короткая продолжительность концентрации внимания

У кошек более короткая продолжительность концентрации внимания по сравнению с некоторыми другими домашними животными. Тренировки должны быть быстрыми и увлекательными, чтобы поддерживать их интерес.

Уважение к личному пространству

Кошки любят свое личное пространство. Они могут не ценить слишком много практического обучения.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.



