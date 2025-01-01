Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Коммуналка в центре города: удачное вложение или ошибка?
Ошибки водителей: когда блокировка обочины может обернуться штрафом
Как избавиться от грибных комариков и их личинок на комнатных растениях
Продукты, которые продлевают жизнь: 5 главных фаворитов
Британцы на собственном опыте ощутили последствия нестабильных энергетических рынков
Зимний парфюм: 5 советов, чтобы аромат держался долго
Вес никак не уходит! Что делать, ответила нутрициолог
Яна Рудковская показала семейную пижамную вечеринку у ёлки
Искусственные сугробы для нерп: волонтёры Финляндии борются за выживание редких животных

Почему так сложно дрессировать кошек? Названы главные причины

0:55
Зоосфера

Правила независимости

Кошки — самостоятельные существа. Им нравится заниматься своим делом, и иногда они могут не хотеть следовать вашей программе обучения.

Кот
Фото: flickr.com by Melv_L - MACASR, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Кот

Избирательные слушатели

Кошки могут выбирать, когда слушать. Они не всегда в настроении для уроков. 

Территория

Кошки — территориальные животные. Им нравятся вещи такими, какими они их любят. Внесение изменений, даже если это связано с обучением, не всегда может подходить им..

Короткая продолжительность концентрации внимания

У кошек более короткая продолжительность концентрации внимания по сравнению с некоторыми другими домашними животными. Тренировки должны быть быстрыми и увлекательными, чтобы поддерживать их интерес.

Уважение к личному пространству

Кошки любят свое личное пространство. Они могут не ценить слишком много практического обучения.

 

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр
Силовые структуры
Новогодние сюрпризы. Украинская армия стремительно теряет Часов Яр Аудио 
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Наука и техника
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие Аудио 
В каком возрасте у собак наступает старость?
Домашние животные
В каком возрасте у собак наступает старость? Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Марсоход разбил камень на Марсе и сделал необычное открытие
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Неожиданный ингредиент для сияющей кожи прямо с вашей кухни
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Почему дворники авто начинают скрипеть и как с этим бороться
Дима Билан заказал себе Снегурочку за полторы тысячи рублей и показал, что из этого вышло
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
Последние материалы
Идеальные сочетания хумуса! Откройте для себя новые вкусы
Мобилизованных в ВСУ сразу после учебки бросают на передовую, где они исчезают
Как молодёжь борется с профвыгоранием сегодня
Сергей Лазарев показал свой Новый год с сыном и дочерью
Гимнастика для пожилых: 15 минут в день остановят старение
Секреты раннего урожая: 5 сортов перца, которые стоит попробовать
Ваша любовь к сладкому — это работа генов
Секрет долговечности постельного белья: выбираем и ухаживаем правильно
7 ошибок в уходе за кожей, которые приводят к старению
Легендарное блюдо на вашем столе: бефстроганов за 30 минут
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.