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Эти признаки говорят о том, что ваша кошка счастлива рядом с вами

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Зоосфера

Мурлыканье

Когда ваша кошка издает мягкий, вибрирующий звук, называемый мурлыканьем, это обычно означает, что она чувствует себя довольной и счастливой. 

Кошка и хозяйка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка и хозяйка

Расслабленное тело

Если ваша кошка лежит, ухаживает за собой или просто расслабляется, это хороший признак того, что она чувствует себя счастливой и спокойной.

Разминание лапами

Когда ваша кошка прижимает лапы внутрь и наружу к мягкой поверхности, например, к вашим коленям, это называется разминанием. Кошки делают это, когда чувствуют себя расслабленными и счастливыми.

Медленное моргание

Если ваша кошка медленно моргает, это похоже на то, что она подмигивает вам по-кошачьи. Это признак доверия и удовлетворенности.

Игривость

Когда ваша кошка игрива, гоняется за игрушками, это признак счастья.

Подарки 

Кошки могут приносить вам "подарки", такие как игрушка или даже пойманный жук. 

Поиск внимания

Если ваша кошка подходит к вам, чтобы получить внимание и просто побыть рядом с вами, это признак того, что ей нравится ваша компания. 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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