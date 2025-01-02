Эти признаки говорят о том, что ваша кошка счастлива рядом с вами

Когда ваша кошка издает мягкий, вибрирующий звук, называемый мурлыканьем, это обычно означает, что она чувствует себя довольной и счастливой.
Если ваша кошка лежит, ухаживает за собой или просто расслабляется, это хороший признак того, что она чувствует себя счастливой и спокойной.
Когда ваша кошка прижимает лапы внутрь и наружу к мягкой поверхности, например, к вашим коленям, это называется разминанием. Кошки делают это, когда чувствуют себя расслабленными и счастливыми.
Если ваша кошка медленно моргает, это похоже на то, что она подмигивает вам по-кошачьи. Это признак доверия и удовлетворенности.
Когда ваша кошка игрива, гоняется за игрушками, это признак счастья.
Кошки могут приносить вам "подарки", такие как игрушка или даже пойманный жук.
Если ваша кошка подходит к вам, чтобы получить внимание и просто побыть рядом с вами, это признак того, что ей нравится ваша компания.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
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