Кошачья загадка: зачем питомец просит открыть дверь, но остаётся на месте

Каждый кошатник хотя бы раз сталкивался с неожиданным поведением своего пушистого друга. Например, кошка настойчиво мяукает у двери, словно умоляет её открыть. Вы уступаете, распахиваете дверь, но кошка… просто стоит и никуда не идёт.
Возникает закономерный вопрос: зачем она это делает? Ответ прост — кошка не издевается над вами, а руководствуется своими инстинктами.
Кошки — это не только охотники, но и потенциальные жертвы. В дикой природе они вынуждены постоянно проверять окружающее пространство, чтобы избежать угрозы.
Закрытая дверь для них — это потенциальный источник неизвестности. Ваш питомец требует открыть её, чтобы убедиться, что за ней нет ничего опасного. Когда дверь открыта, животное оценивает пространство и, скорее всего, решает остаться на месте или пойти в противоположном направлении.
Другой возможный мотив — желание наблюдать за вами. Если вы были за закрытой дверью, кошка может чувствовать себя "отключённой" от вашей жизни. Открыв дверь, она получает доступ к визуальному контролю над тем, что происходит, и успокаивается.
Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.