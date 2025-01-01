Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не испорти праздник: вот что съесть перед алкоголем
Манжерок: обзор гостиниц, глэмпинга и турбаз
Волонтёры создают искусственные сугробы для спасения редких нерп
Прогрев автомобиля зимой: что нельзя делать и как правильно подготовить машину к поездке
Гость из морских глубин: кит у знаменитого пляжа Барселоны
С 1 января в России водка и коньяк стали дороже
Как отстирать чёрно-белую одежду, не испортив её? Проверенные лайфхаки
Как научиться пить воду каждый день и забыть о сухости кожи
Нежный шоколадный пирог без муки и масла, который не невредит фигуре

Кошачья загадка: зачем питомец просит открыть дверь, но остаётся на месте

1:17
Зоосфера » Кошки

Каждый кошатник хотя бы раз сталкивался с неожиданным поведением своего пушистого друга. Например, кошка настойчиво мяукает у двери, словно умоляет её открыть. Вы уступаете, распахиваете дверь, но кошка… просто стоит и никуда не идёт.

Мяукающий котенок
Фото: freepik.com by freestockcenter, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мяукающий котенок

Возникает закономерный вопрос: зачем она это делает? Ответ прост — кошка не издевается над вами, а руководствуется своими инстинктами.

Инстинкт безопасности

Кошки — это не только охотники, но и потенциальные жертвы. В дикой природе они вынуждены постоянно проверять окружающее пространство, чтобы избежать угрозы.

Закрытая дверь для них — это потенциальный источник неизвестности. Ваш питомец требует открыть её, чтобы убедиться, что за ней нет ничего опасного. Когда дверь открыта, животное оценивает пространство и, скорее всего, решает остаться на месте или пойти в противоположном направлении.

Любопытство и контроль

Другой возможный мотив — желание наблюдать за вами. Если вы были за закрытой дверью, кошка может чувствовать себя "отключённой" от вашей жизни. Открыв дверь, она получает доступ к визуальному контролю над тем, что происходит, и успокаивается.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Авто
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто Аудио 
Анна Нетребко показала, как весело проводит время с сыном Тьяго
Шоу-бизнес
Анна Нетребко показала, как весело проводит время с сыном Тьяго Аудио 
Федункив появилась в эфире шоу с коляской: рожать в 53 – класс!
Российский шоу-бизнес
Федункив появилась в эфире шоу с коляской: рожать в 53 – класс! Аудио 
Популярное
Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели

Водители хотят, чтобы двигатели не подводили. В противном случае не избежать неудобных и дорогих ремонтов.

Эти автомобильные бренды имеют самые надёжные двигатели
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
Картофель по-французски с чесноком и бульоном: готовим дома
За Нептуном скрывается гигант: планета может быть в 10 раз тяжелее Земли
На дне океана найдено нечто удивительное: как это меняет наше понимание динозавров
Танк Т-72Б3. Модернизированный ветеран лучше западных новинок Дмитрий Плотников 19 февраля 1861 года — день, сделавший Россию свободной Сергей Лебедев Израиль устроил геноцид в южном Ливане: факты и примеры Анхар Кочнева
Непредсказуемая утечка на Международной космической станции
Почему пенсионерский стиль вождения вредит двигателю авто
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Научные открытия 2024 года, изменившие наше представление о мире
Последние материалы
Как «оживить» почву на даче после зимы: советы для садоводов!
Норовирус в Великобритании: какие новые строгие меры введены
Кошачья загадка: зачем питомец просит открыть дверь, но остаётся на месте
Задержка рейса из Вьетнама сорвала планы российских туристов
В России ввели новые налоговые правила для криптовалют
Почему даже после ремонта кухня кажется неуютной? Советы, как её преобразить
Простые шаги для предотвращения тусклости кожи
Как рои мини-роботов поднимают грузы в тысячи раз тяжелее
Три повода, чтобы поменять тренера в фитнес-клубе
Тестирование зрения и когнитивная оценка — что нужно знать водителям старше 70
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.