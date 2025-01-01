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Гость из морских глубин: кит у знаменитого пляжа Барселоны

1:19
Зоосфера

Неожиданный визит: возле знаменитого пляжа в Каталонии замечена гигантская тень

Ранним воскресным утром прогулка по пляжу Сан-Себастья в Барселонете (Барселона) стала для некоторых свидетелей настоящим чудом. В нескольких сотнях метров от берега на воде появилась массивная фигура, рассекая морскую гладь. Да, это была не что иное, как настоящая китовая тень — рорвал обыкновенный, второй по величине млекопитающий после синего кита!

горбатый кит, хвост
Фото: Wikimedia Commons by Gregory "Slobirdr" Smith is licensed under Public domain
горбатый кит, хвост

Событие, которое больше напоминает кадры из захватывающего фильма о дикой природе, удалось запечатлеть на видео счастливчикам, оказавшимся в нужное время в нужном месте. Видеоролики мгновенно распространились по соцсетям.

Интересно, что рорвалы обыкновенные действительно обитают в Средиземном море. Однако их появление у берегов Каталонии обычно связано с весенним сезоном любви, когда они мигрируют в поисках партнера. Зимний визит — явление настолько редкое, что это можно считать настоящим подарком природы.

Этот удивительный момент, случайно застигший людей врасплох, стал напоминанием о том, насколько удивительным и непредсказуемым может быть мир природы.

Уточнения

Киты́ (греч. κῆτος — «морское чудовище») — морские млекопитающие из инфраотряда китообразных, не относящиеся ни к дельфинам, ни к морским свиньям. 

Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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