Корм для кошек стал причиной вирусного заражения

Компания Northwest Naturals, производящая корма для домашних животных, объявила об отзыве продукции по всей Северной Америке.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Кошка ест

Это произошло после трагического случая: кошка из Орегона умерла, съев заражённый вирусом птичьего гриппа корм.

В пресс-релизе, опубликованном 24 декабря, компания сообщила об отзыве 900-граммового замороженного корма Feline Turkey Recipe, срок годности которого истекает с 21 мая 2026 года по 23 июня 2026 года.

Тесты показали, что в продукте содержался вирус H5N1.

"Употребление сырого или недоваренного корма для домашних животных, заражённого HPAI [высокопатогенным птичьим гриппом], может вызвать заболевание у животных", — говорится в заявлении.



Распространение и меры

Потенциально опасный корм распространялся на территории США, в таких штатах как:

Аризона

Калифорния

Колорадо

Флорида

Джорджия

Иллинойс

Мэриленд

Мичиган

Миннесота

Пенсильвания

Род-Айленд

Вашингтон

А также в Британской Колумбии (Канада).

Компания призывает покупателей немедленно выбросить заражённый корм и обратиться в место покупки для возврата денег.

Расследование причин

Смерть кошки побудила Департамент сельского хозяйства Орегона (ODA) начать расследование. Лабораторные исследования Министерства сельского хозяйства США и Университета штата Орегон подтвердили, что вирус, обнаруженный в корме, полностью совпадает с вирусом, заразившим кошку.

"Мы уверены, что эта кошка заразилась H5N1, съев сырой и замороженный корм для домашних животных Northwest Naturals", — заявил доктор Райан Шольц, государственный ветеринар ODA.

Он уточнил, что кошка жила исключительно в помещении и не контактировала с вирусом из окружающей среды.



Рекомендации для владельцев животных

Специалисты подчеркивают важность термической обработки кормов и мяса перед кормлением питомцев. Это предотвращает заражение патогенами, такими как сальмонелла, листерия, кишечная палочка и H5N1.

Дополнительно владельцам советуют:

Избегать кормления домашних животных сырым мясом и непастеризованными продуктами.

Мыть руки после работы с сырой продукцией.

Сообщать о подозрительных случаях заражения в соответствующие инстанции. Последствия и меры предосторожности

Этот случай служит напоминанием о рисках, связанных с сырыми кормами. Пока риск передачи вируса человеку оценивается как низкий, семьи, контактировавшие с заражённой кошкой, находятся под наблюдением.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.

