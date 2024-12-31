Корм для кошек стал причиной вирусного заражения

Компания Northwest Naturals, производящая корма для домашних животных, объявила об отзыве продукции по всей Северной Америке.
Это произошло после трагического случая: кошка из Орегона умерла, съев заражённый вирусом птичьего гриппа корм.
В пресс-релизе, опубликованном 24 декабря, компания сообщила об отзыве 900-граммового замороженного корма Feline Turkey Recipe, срок годности которого истекает с 21 мая 2026 года по 23 июня 2026 года.
Тесты показали, что в продукте содержался вирус H5N1.
"Употребление сырого или недоваренного корма для домашних животных, заражённого HPAI [высокопатогенным птичьим гриппом], может вызвать заболевание у животных", — говорится в заявлении.
Потенциально опасный корм распространялся на территории США, в таких штатах как:
А также в Британской Колумбии (Канада).
Компания призывает покупателей немедленно выбросить заражённый корм и обратиться в место покупки для возврата денег.
Смерть кошки побудила Департамент сельского хозяйства Орегона (ODA) начать расследование. Лабораторные исследования Министерства сельского хозяйства США и Университета штата Орегон подтвердили, что вирус, обнаруженный в корме, полностью совпадает с вирусом, заразившим кошку.
"Мы уверены, что эта кошка заразилась H5N1, съев сырой и замороженный корм для домашних животных Northwest Naturals", — заявил доктор Райан Шольц, государственный ветеринар ODA.
Он уточнил, что кошка жила исключительно в помещении и не контактировала с вирусом из окружающей среды.
Специалисты подчеркивают важность термической обработки кормов и мяса перед кормлением питомцев. Это предотвращает заражение патогенами, такими как сальмонелла, листерия, кишечная палочка и H5N1.
Дополнительно владельцам советуют:
Последствия и меры предосторожности
Этот случай служит напоминанием о рисках, связанных с сырыми кормами. Пока риск передачи вируса человеку оценивается как низкий, семьи, контактировавшие с заражённой кошкой, находятся под наблюдением.
Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %.
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