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Корм для кошек стал причиной вирусного заражения

Зоосфера

Компания Northwest Naturals, производящая корма для домашних животных, объявила об отзыве продукции по всей Северной Америке.

Кошка ест
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кошка ест

Это произошло после трагического случая: кошка из Орегона умерла, съев заражённый вирусом птичьего гриппа корм.

В пресс-релизе, опубликованном 24 декабря, компания сообщила об отзыве 900-граммового замороженного корма Feline Turkey Recipe, срок годности которого истекает с 21 мая 2026 года по 23 июня 2026 года.

Тесты показали, что в продукте содержался вирус H5N1.

"Употребление сырого или недоваренного корма для домашних животных, заражённого HPAI [высокопатогенным птичьим гриппом], может вызвать заболевание у животных", — говорится в заявлении.


Распространение и меры

Потенциально опасный корм распространялся на территории США, в таких штатах как:

  • Аризона
  • Калифорния
  • Колорадо
  • Флорида
  • Джорджия
  • Иллинойс
  • Мэриленд
  • Мичиган
  • Миннесота
  • Пенсильвания
  • Род-Айленд
  • Вашингтон

А также в Британской Колумбии (Канада).

Компания призывает покупателей немедленно выбросить заражённый корм и обратиться в место покупки для возврата денег.

 

Расследование причин

Смерть кошки побудила Департамент сельского хозяйства Орегона (ODA) начать расследование. Лабораторные исследования Министерства сельского хозяйства США и Университета штата Орегон подтвердили, что вирус, обнаруженный в корме, полностью совпадает с вирусом, заразившим кошку.

"Мы уверены, что эта кошка заразилась H5N1, съев сырой и замороженный корм для домашних животных Northwest Naturals", — заявил доктор Райан Шольц, государственный ветеринар ODA.

Он уточнил, что кошка жила исключительно в помещении и не контактировала с вирусом из окружающей среды.


Рекомендации для владельцев животных

Специалисты подчеркивают важность термической обработки кормов и мяса перед кормлением питомцев. Это предотвращает заражение патогенами, такими как сальмонелла, листерия, кишечная палочка и H5N1.

Дополнительно владельцам советуют:

  • Избегать кормления домашних животных сырым мясом и непастеризованными продуктами.
  • Мыть руки после работы с сырой продукцией.
  • Сообщать о подозрительных случаях заражения в соответствующие инстанции.

    Последствия и меры предосторожности

Этот случай служит напоминанием о рисках, связанных с сырыми кормами. Пока риск передачи вируса человеку оценивается как низкий, семьи, контактировавшие с заражённой кошкой, находятся под наблюдением.

Уточнения

Птичий грипп (лат. Grippus avium), классическая чума птиц, ранее птичий тиф или холера кур — острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56 %. 

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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