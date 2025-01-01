7 способов эффективно утомить собаку во время прогулки

2:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Как быстро утомить собаку на прогулке?

Если ваша собака — настоящий энергетический заряд, вам наверняка не раз приходилось искать способы, чтобы помочь ей выплеснуть энергию и почувствовать себя спокойной. Зоопсихологи предлагают несколько эффективных методов, чтобы сделать прогулки не только более активными, но и полезными для вашего питомца.

Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Собака

Гуляйте дольше

Продолжительность прогулки зависит от возраста, породы и здоровья вашего пса. Попробуйте увеличить время прогулки примерно в полтора раза. Это поможет утомить собаку, не создавая у неё ощущения перегрузки. Альтернативный вариант — гуляйте с другими собаками. Общение с сородичами тоже помогает сжигать энергию.

Дайте собаке обнюхать всё вокруг

Собаки через обнюхивание тренируют не только нос, но и мозг. Они запоминают запахи, строят ассоциации, что активирует умственную деятельность и помогает тратить больше энергии. Обратите внимание, насколько активно они исследуют мир вокруг, и предоставьте им больше времени для этого.

Прячьте лакомства в траве

Трава — это не только библиотека запахов, но и идеальное место для игры. Собаки обожают её, потому что она помогает им помечать территорию и скрывать свой запах. Чтобы занять питомца, спрячьте в траве лакомства — поверьте, он будет занят этим процессом долго. Это занятие активирует как тело, так и мозг.

Играйте с питомцем

Игры — это не только весело, но и полезно для физической и умственной активности. Попробуйте играть в:

Прятки;

"Принеси" с мячиком или игрушкой;

Охоту на сокровища (спрячьте угощения и предметы питомца);

Гляделки (поверьте, вашему хвостику это понравится!).

Не забывайте о тренировке команд — это полезно и для физической активности, и для развития мозга собаки.

Проведите урок обучения командам

Это прекрасная смесь физической и умственной нагрузки для вашего питомца. Учите собаку базовым командам, например, "рядом", "сиди", "фу", "дай лапу". Это развивает не только послушание, но и помогает устать.

Наблюдайте за происходящим вокруг

Собаки обожают наблюдать за происходящим, и это занимает их внимание надолго. Во время прогулки позволите питомцу просто смотреть на окружающий мир — активируется инстинкт охраны, что тоже требует энергии.

Прогулка в новом месте

Необычные места — это кладезь новой информации для собаки. Новой местности с новыми запахами, текстурами и звуками хватит, чтобы утомить питомца, ведь ему нужно всё это запомнить и осмыслить. Кроме того, активный питомец наверняка захочет исследовать территорию, что также принесёт физическую усталость.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



