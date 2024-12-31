Белые лапки у кошек: генетическая тайна, которая раскрыта

2:43 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Почему у кошек так часто встречаются белые "носочки"?

Белые "носочки" на лапках - одна из самых узнаваемых черт у домашних кошек, и, возможно, вам тоже встречались такие пушистые питомцы. Эта особенность встречается у домашних кошек гораздо чаще, чем у их диких предков. Почему так?

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка обнимает кошку

Исследования показывают, что появление белых лапок у кошек связано с процессом их одомашнивания, который начался около 10 000 лет назад. Когда люди стали заниматься фермерством, они начали оседать на одном месте, а их зернохранилища и мусор привлекали грызунов. Это стало своего рода "соглашением": людям было проще бороться с вредителями, а кошки получали лёгкую еду.

"Одомашнивание кошек привело к появлению таких особенных признаков, как белые лапки", — объясняет профессор и генетик Лесли Лайонс. Одним из примеров для сравнения служат дикие лесные кошки, такие как Felis silvestris, предки домашних питомцев. Эти животные часто имеют окраску, которая помогает им маскироваться в дикой природе, ведь они живут в условиях, где их нужно скрывать от хищников.

Однако не у всех диких кошек шерсть идеально сливается с окружающей средой. Мутации происходят постоянно, и так возникли необычные окрасы, которые стали характерными для домашних кошек. Это привлекало внимание людей, и они начинали отдавать предпочтение животным с такими отметинами. "Наверное, наши предки говорили: "Мне нравится этот котёнок с белыми лапками, давайте возьмём его с собой"", — предполагает Лайонс.

Ещё одной причиной для распространения белых "носочков" могла быть связь между окрасом и характером. Некоторые учёные заметили, что такие особенности часто встречаются у более спокойных и послушных кошек, которые чувствуют себя комфортно рядом с людьми. Белые пятна, возможно, образовывались у кошек, которых выбирали для разведения, таким образом, они становились более популярными.

Кроме того, развитие белых пятен связано с особенностями эмбрионального развития. Клетки, которые отвечают за окраску шерсти, мигрируют по телу животного. Если в процессе их движения возникает задержка, то на некоторых частях тела котёнка появляются белые участки, такие как лапки или грудка.

Теперь, когда вы увидите кошку с белыми "носочками", вы будете знать, что это не просто милая особенность, а результат долгого процесса одомашнивания, мутаций и даже селекции.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



