Экспедиция в Амазонию: неожиданные открытия в мире фауны

В Перу открыты удивительные новые виды фауны

Недавнее исследование в перуанской Амазонии раскрыло поразительные открытия: среди 27 новых видов животных была найдена редкая "земноводная мышь" с перепончатыми лапками. Это — одно из множества уникальных открытий, сделанных экспедицией в 2022 году.

Фото: Wikipedia by Jlwad, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Река Амазонка

Находки были сделаны в охраняемой зоне Альто-Майо, которая славится своим биоразнообразием. Помимо необычной мыши, учёные зафиксировали восемь новых видов рыб, три вида земноводных и около десяти видов бабочек.

Руководитель исследовани, Тронд Ларсен, также отметил, что существует вероятность обнаружения ещё 48 видов, которые могут оказаться ранее неизвестными. Для подтверждения их уникальности потребуется дополнительное изучение. Он также подчеркнул важность сотрудничества с местными коренными народами, чьи знания о природе региона стали неоценимыми в процессе работы.

Особое внимание исследователей привлекли карликовая белка и рыба-капля, ставшие наиболее запоминающимися открытиями. За 38 дней экспедиции было зарегистрировано 2046 видов животных, из которых 49 находятся под угрозой исчезновения. Ларсен отметил, что охрана региона Альто-Майо крайне важна для сохранения его экосистемы и будущего биоразнообразия.

Уточнения

Перу́ - государство в Южной Америке, граничит на северо-западе с Эквадором, на севере — с Колумбией, на востоке — с Бразилией, на юго-востоке — с Боливией и Чили.

