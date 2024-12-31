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Снижение слуха у пожилых собак: новые данные об угрозах для здоровья

1:48
Зоосфера

Как потеря слуха у собак может быть связана с деменцией?

Новое исследование Университета штата Северная Каролина исследует связь между потерей слуха и деменцией у пожилых собак. Это исследование может не только помочь в лечении стареющих животных, но и пролить свет на связь между слухом и когнитивными функциями у питомцев.

Собака в одежде
Фото: unsplash.com by Andrew Branch, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Собака в одежде

Как отмечает автор исследования Наташа Олби, возрастная потеря слуха затрагивает около трети людей старше 65 лет. Исследования показывают, что скорость снижения когнитивных способностей у людей с потерей слуха значительно выше, чем у тех, кто сохраняет слух. Однако до недавнего времени не было ясно, распространяется ли такая связь на собак.

В ходе исследования были оценены данные 39 пожилых собак. Каждое животное прошло слуховые и когнитивные тесты, а также владельцы заполнили анкеты о ментальных способностях своих питомцев и качестве их жизни. Результаты показали, что с ухудшением слуха у собак также снижалась их бодрость и дружелюбие. Собаки с сильным нарушением слуха (90 дБ) показали самые низкие результаты в когнитивных тестах, за ними следовали животные с потерей слуха на уровне 70 дБ.

Эти результаты подтвердили, что потеря слуха может быть предвестником деменции и других когнитивных нарушений у собак, как это происходит у людей. Учитывая, что потерю слуха у животных можно лечить, это открытие может дать возможность не только предотвратить проблемы с слухом, но и снизить риск развития деменции и других возрастных заболеваний.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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