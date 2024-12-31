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Успокаиваем собаку в праздники: советы кинолога

1:34
Зоосфера

Как успокоить собаку в праздники? Смотрите с ней новогодние фильмы!

Праздничные дни могут быть для собак стрессовыми из-за шума, гостей и изменений в обстановке. Британский кинолог К. Теннант поделился советами, как помочь питомцам оставаться спокойными во время новогодних праздников.

Бассет-хаунд
Фото: YouTube канал Киноман by Скриншот видео YouTube канала Киноман, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бассет-хаунд

Одним из эффективных способов успокоить собаку является включение классической музыки. Благодаря более низкому темпу, который оказывает успокаивающее влияние на пульс животного, классическая музыка помогает снизить уровень стресса.

Кроме того, кинолог рекомендует включать новогодние фильмы с спокойной музыкой. Это особенно полезно, если в доме часто бывают гости. Собака воспринимает знакомые звуки как успокаивающие, и фильм, который часто смотрят домочадцы, поможет питомцу чувствовать себя более комфортно. Эксперт советует включить фильм после вечерней прогулки, чтобы питомец мог спокойно расслабиться перед сном.

Однако следует избегать шумных фильмов. Например, зоозащитная организация Asda Pet Insurance предупреждает, что такие картины, как «Крепкий орешек», не нравятся большинству собак. По данным организации, лишь 10 % питомцев воспринимают этот фильм без стресса.

Так что для спокойствия вашей собаки выберите фильм с тихим звуковым рядом, и ваши праздники пройдут мирно и без беспокойства для любимца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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