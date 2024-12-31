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Мужчины с собаками на фото: секрет их популярности

2:02
Зоосфера

Исследование: мужчины с фотографиями собак в профиле имеют больше шансов привлечь девушку

Согласно недавнему исследованию, мужчины, выкладывающие фотографии с собаками в своих профилях для онлайн-знакомств, кажутся женщинам более привлекательными. Участники исследования из Университета Хаэна в Испании провели опрос среди 300 студенток, чтобы выяснить, какие фотографии вызывают наибольший интерес у женщин. Оказалось, что снимки с четвероногими друзьями воспринимаются более позитивно, а женщины чувствуют себя с такими мужчинами более комфортно и непринуждённо.

Мужчина
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина

Кроме того, на восприятие женщин влияет не только наличие животного на фото, но и его размер. Мужчины, изображённые с маленькими собаками, воспринимаются как менее угрожающие. В ходе исследования было выяснено, что собаки меньших размеров вызывают больше положительных эмоций и создают ощущение безопасности.

"Маленькие собаки, как правило, воспринимаются как менее угрожающие и более милые, что может вызывать положительные ассоциации у женщин", — говорят авторы исследования.

Впрочем, эта тенденция давно была замечена мужчинами, и в интернете даже появился термин "догфишинг". Он обозначает практику, когда мужчины используют фотографии с собаками для привлечения внимания в онлайн-знакомствах. Несмотря на позитивную реакцию женщин, некоторые эксперты, например, Эрика Итон, предостерегают от такого подхода. Она рекомендует с осторожностью относиться к "догфишингу", ведь иногда мужчины могут специально брать собак у знакомых, чтобы создать впечатление заботливого владельца.

Чтобы не попасть в ловушку, Итон советует женщинам задавать уточняющие вопросы, например, о возрасте и имени собаки. Это поможет понять, действительно ли животное принадлежит собеседнику.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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