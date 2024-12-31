4 породы собак, которые не стоит заводить в доме

Британский кинолог У. Атертон назвал 4 породы собак, которые, по его мнению, не подходят для жизни в доме. Он считает, что такие породы могут создать проблемы для владельцев из-за особенностей характера и поведения.

Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Хаски

На первом месте в антирейтинге оказались кавказские овчарки. Эти собаки известны своей силой и могут одолеть даже волка или медведя. Однако они склонны к агрессии и сильно защищают свою территорию, что делает их опасными для тех, кого они не считают своими. На втором месте — сибирские хаски. По мнению Атертона, эти собаки имеют более "кошачий" характер, чем собачий. Они независимы и могут проявлять упрямство, что затрудняет их воспитание. Третью строчку занимает чихуахуа. Эти маленькие собаки легко обучаются, но их миниатюрные размеры могут стать проблемой — они легко могут пострадать, если на них случайно сесть, или, что хуже, могут просто потеряться из-за своего размера. В заключение, Атертон упомянул английских кокер-спаниелей. Несмотря на то что они прекрасные охотничьи собаки, им трудно переключать свою энергию, и они слишком активны для домашнего содержания.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



