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4 породы собак, которые не стоит заводить в доме

Зоосфера

Британский кинолог У. Атертон назвал 4 породы собак, которые, по его мнению, не подходят для жизни в доме. Он считает, что такие породы могут создать проблемы для владельцев из-за особенностей характера и поведения.

Хаски
Фото: commons.wikimedia.org by Irbis1983, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Хаски
  1. На первом месте в антирейтинге оказались кавказские овчарки. Эти собаки известны своей силой и могут одолеть даже волка или медведя. Однако они склонны к агрессии и сильно защищают свою территорию, что делает их опасными для тех, кого они не считают своими.

  2. На втором месте — сибирские хаски. По мнению Атертона, эти собаки имеют более "кошачий" характер, чем собачий. Они независимы и могут проявлять упрямство, что затрудняет их воспитание.

  3. Третью строчку занимает чихуахуа. Эти маленькие собаки легко обучаются, но их миниатюрные размеры могут стать проблемой — они легко могут пострадать, если на них случайно сесть, или, что хуже, могут просто потеряться из-за своего размера.

  4. В заключение, Атертон упомянул английских кокер-спаниелей. Несмотря на то что они прекрасные охотничьи собаки, им трудно переключать свою энергию, и они слишком активны для домашнего содержания.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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