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Как обустроить игровую площадку для кошки? Советы и идеи

1:51
Зоосфера

Вертикальное пространство

Кошки любят лазать и исследовать, поэтому обеспечьте питомцам вертикальные пространства, такие как кошачьи деревья или полки. Установите на стены прочные полки на разной высоте, чтобы создать зону для лазания. Убедитесь, что полки надежно закреплены и могут выдержать вес вашей кошки.

Кот в чемодане
Фото: flickr.com by Sheila Sund, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кот в чемодане

Когтеточки

Кошки нуждаются в заточке, чтобы сохранить когти здоровыми и метить свою территорию. Купите прочную когтеточку или сделайте ее из веревки или картона. Разместите когтеточку в легкодоступном для вашей кошки месте.

Убежища и туннели

Создавайте уютные укрытия и туннели, где ваша кошка сможет уединиться и поиграть. Используйте для них картонные коробки, тканевые туннели или палатки для кошек. Убедитесь, что в этих помещениях есть несколько входов и выходов для дополнительного удовольствия.

Интерактивные игрушки

Предоставьте интерактивные игрушки, которые стимулируют охотничьи инстинкты вашей кошки. Игрушки с перьями, веревочками или мячиками, за которыми можно гоняться и набрасываться, являются отличным выбором. Регулярно меняйте игрушки, чтобы увлечь кошку и предотвратить скуку.

Оконные насесты

Поставьте оконный насест или удобную лежанку возле окна. Кошки с удовольствием наблюдают за окружающим миром. Убедитесь, что насест надежно закреплен и обеспечивает хороший обзор для вашей кошки.

Препятствия 

Проявите изобретательность и стройте простые препятствия из предметов быта. Положите на пол подушки или одеяла для прыжков и игр. Создайте тоннель своими руками, используя большие картонные трубки или трубы из ПВХ.

 

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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