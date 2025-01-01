Волонтёры создают искусственные сугробы для спасения редких нерп

1:25 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На фоне мягких зим, которые способствуют таянию снежных наслоений, использующихся сайменскими нерпами для размножения, в Финляндии развернулась удивительная волонтёрская акция. Тысячи добровольцев ежедневно трудятся при морозной температуре в -20 °C, создавая огромные искусственные снежные холмы вдоль берегов озера Сайма.

Фото: Wikipedia by Sergey Pesterev, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ лёд

Сайменские нерпы, являющиеся одной из самых редких в мире разновидностей тюленей, в настоящее время насчитываются всего лишь в 495 особей. Раньше они обитали по всей территории Финляндии, но сегодня их можно встретить только в озере Сайма на юго-востоке страны.

Чтобы оказать помощь нерпам, около трёхсот волонтёров формируют снежные насыпи длиной до семи метров и высотой 1,5 метра на замёрзшем покрытии озера. В прошлом сезоне они возвели 200 таких холмов, что способствовало увеличению популяции сайменских нерп. С 2014 года в этих искусственных укрытиях появилось на свет более 300 детёнышей.

Волонтёры с радостью отмечают, что их усилия приносят положительные результаты: численность нерп продолжает увеличиваться, а их работа вселяет надежду в сохранение этих уникальных существ.

Уточнения

Байка́льская не́рпа или байкальский тюлень (лат. Pusa sibirica) — один из пресноводных видов тюленей, эндемик озера Байкал, реликт третичной фауны. Единственное млекопитающее озера Байкал.



